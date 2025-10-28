¡Entérate de los detalles! El ejemplar Sovereignty enfrenta problemas de salud a pocos días de la Breeders’ Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

Una de las competiciones más anticipadas de la temporada que generó un amplio entusiasmo desde la edición 151 del Kentucky Derby, en la que el hijo de Into Mischief, comandado por el jinete venezolano Junior Alvarado, venció a los mejores potros de su edad, incluyendo a Journalism. Los dos se enfrentarán nuevamente después de su última actuación en el Belmont Stakes (G1). La revancha es un tema actual.

Breeders’ Cup: Sovereignty confronta problemas de salud

Este martes 28 de octubre, se pudo conocer que el ejemplar Sovereignty, doble coronado, podría no participar en la Breeders' Cup Classic (G1), el evento más esperado de la temporada, que tiene lugar a lo largo de dos mil metros y cuenta con una bolsa de siete millones de dólares.

El entrenador del consentido del Godolphin, Bill Mott, anunció que el ejemplar Sovereignty, que existe una “posibilidad” de que se perdiera la Breeders’ Cup Classic (G1), debido que el potro ganador del Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes, registrara “fiebre leve” este lunes 27 de octubre.

Mott dijo que a Sovereignty le han dado medicación, pero si la temperatura del hijo de Into Mischief vuelve a elevarse no competirá. "Si no sentimos que está al 100%, no se presentará", dijo Mott a FanDuel TV.

El entrenador dijo que no está seguro de qué causó que Sovereignty tuviera fiebre y señaló que el potro salió de un establo que no tenía problemas y fue a un establo en Del Mar que anteriormente no albergaba otros caballos. "No hay manera de evitar esto", dijo.

El martes por la mañana, la temperatura de Sovereignty se encontraba en un nivel normal, según Mott. "Está comiendo de todo. Se ve bien... Está comiendo todo su grano. No se ha saltado ni una sola avena. No se ha saltado ninguna toma en todo el año, eso puedo decir. Y anoche y esta mañana no fueron la excepción."

Mott dijo que le gustaría tener un 10% de margen de maniobra para monitorear a su atleta estrella, quien llegaría a la carrera como favorito para el Caballo del Año. Sovereignty es el favorito con una cuota de 6/5 en la línea matutina para el Clásico.

"Vamos a reevaluar todos los días, y probablemente varias veces al día", dijo Mott.