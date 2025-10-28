Puestos de partida: La Breeders’ Cup Classic (G1) es la carrera que define a los campeones en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Todo listo para la edición número 42 de la Breeders' Cup 2025 que tendrán lugar en el hipódromo de Del Mar, situado en San Diego, California. La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes).

Serán 14 pruebas reservadas para los mejores ejemplares del mundo que se darán cita para llevarse la máxima gesta deportiva hípica en Estados Unidos. Se repartirán 34 millones de dólares entre las carreras seleccionadas.

Breeders’ Cup: Un reto épico será la edición 42 de la Classic

Cada deporte tiene un evento definitivo de fin de año para coronar a sus campeones. En las carreras de purasangre, el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup marca la culminación de la temporada hípica mundial, y la Breeders' Cup Classic, con un premio de 7 millones de dólares, es la carrera que define este evento internacional.

La Breeders' Cup Classic, que se corre 2.000 metros en pista de arena, atrae año tras año a los mejores purasangres internacionales, incluyendo a los ganadores de las carreras de la Triple Corona. Está abierta a caballos machos y hembras de tres años o más, y este año cuanta con 10 participantes.

Sin sorpresa que Sovereignty, ya la principal opción en los mercados de futuros, para la Breeders' Cup Classic de $7 millones. Los dos caballos que protagonizarán la pista el sábado en Del Mar fueron las estrellas del sorteo de la Breeders' Cup el lunes en el paddock. Sovereignty obtuvo la sexta posición entre los 10 caballos con probabilidades de 6-5 para el Clásico.

Sovereignty, ganador del Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers (G1), así como Journalism, ganador del Preakness y Haskell (G1), y Baeza, ganador del Pennsylvania Derby (G1), han dominado las apuestas a futuro. Sierra Leona regresa en busca de repetir. El propietario Mike Repole y Pletcher esperan que Fierceness se manifieste. Forever Young, ganador de la Saudi Cup (G1), es el comodín de Japón, tras quedar tercero el año pasado.

La Breeders’ Cup Classic (G1) con una bolsa de $7.000.000 en distancia de 2.000 metros fue programada para la novena carrera para la jornada del sábado 1 de noviembre.