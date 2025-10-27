Hipismo

Quince ejemplares ejecutan su trabajo para las Breeders' Cup 2025

Pocos días para el evento que paraliza el mundo hípico

Darwin Dumont
Lunes, 27 de octubre de 2025
Breeders' Cup
Quince caballos hicieron sus últimos ejercicios fuerte este domingo 26 de octubre antes del Campeonato Mundial Breeders' Cup del 31 de octubre al 1 de noviembre en Del Mar, incluido el ganador del Preakness (G1) y Haskell Stakes (G1). Journalism.

Journalism, un hijo de 3 años de Curlin, recorrió 1.000 metros en 1:01 2/5 en Del Mar, trabajando en compañía de su compañero de cuadra Legitimate bajo su nuevo jockey José Ortiz, quien reemplazará a Umberto Rispoli en la Breeders' Cup Classic (G1) el 1 de noviembre.

Breeders’ Cup: A puesta a tono para varios ejemplares pre inscritos para las Breeders’ Cup

Journalism, se enfrentará a los finalistas del primero al tercer lugar del Clásico del año pasado en Sierra Leone, Fierceness, y Forever Young, aunque la mayor amenaza probablemente será Sovereignty de Godolphin.

Journalism quedó segundo, detrás del entrenado de Bill Mott, en el Derby de Kentucky (G1) y el Belmont Stakes (G1). Su actuación más reciente fue en el Clásico del Pacífico (G1), donde terminó segundo, detrás de Fierceness. 

Sovereignty galopó 1 1/2 millas el domingo y caminó por el paddock. Este lunes el hijo de Into Mischieff pasó 800 metros en 49.80, muy cómodo para su carrera de este sábado.

Breeders’ Cup: Dorth Vader da el último impulso a Distaff

Dorth Vader, ganador del Ogden Phipps Stakes (G1) dio su último briseo en Del Mar para la Breeders' Cup Distaff (G1) 800 metros en :49. La hija de Girvin perdió a nariz recientemente ante el Caballo del Año 2024, Thorpedo Anna, en el Personal Ensign Stakes (G1). La entrenada por George Weaver y el propietario y criador John Ropes, y terminó en 49.1 la media milla.

El dúo del entrenador Brendan Walsh Clicquot y Gin Gin, están programados para ser enviados desde Kentucky a California el 27 de octubre. Gin Gin, reciente ganadora del Spinster Stakes (G1), registró su trabajo final el 23 de octubre en Keeneland, y Clicquot realizó el suyo el 25 de octubre en Churchill Downs.

La actual ganadora de la Breeders' Cup Sprint, Straight No Chaser, realizó su último entrenamiento el domingo antes de intentar defender su título en la carrera. El caballo entrenado por Dan Blacker recorrió cuatro furlongs en 49 segundos en Santa Anita y está programado para partir hacia Del Mar después de completar el entrenamiento del lunes por la mañana.

La pareja en el Sprint de Wesley Ward Nakotomi y Whatchatalkinabout pasaron los 5 furlongs en 1:01 3/5 juntos el domingo por la mañana en Keeneland. La pareja será enviada a Del Mar desde Kentucky el lunes por la mañana.

Los siguientes caballos preinscritos compitieron el domingo:

Horse Hipódromo Distancia tiempo División
Civil Liberty Del Mar 4F (Dirt-Fast) :46 4/5 Juvenile
Dorth Vader Del Mar 4F (Dirt-Fast) :49 Distaff
Explora Santa Anita Park 5F (Dirt-Fast) 1:00 1/5 Juvenile Fillies
Goal Oriented Santa Anita Park 4F (Dirt-Fast) :47 2/5 Dirt Mile
Journalism Del Mar 5F (Dirt-Fast) 1:01 2/5 Classic
Kopion Santa Anita Park 3F (Dirt-Fast) :33 1/5 Filly and Mare Sprint/Sprint
La Kika (PER) Del Mar 4F (Dirt-Fast) :47 2/5 Filly and Mare Turf
Motorious Santa Anita Park 5F (AW-Fast) 1:01 1/5 Turf Sprint
Nobals Hawthorne 4F (Dirt-Fast) :46 Turf Sprint
Nakatomi Keeneland 5F (Dirt-Fast) 1:01 3/5 Sprint
Rogue Legend (GB) Keeneland 5F (Dirt-Fast) 1:02 4/5 Dirt Mile
Should've Keeneland 5F (Dirt-Fast) 1:04 1/5 Juvenile Turf Sprint
Straight No Chaser Santa Anita Park 4F (Dirt-Fast) :49 Sprint
Whatchatalkinabout Keeneland 5F (Dirt-Fast) 1:01 3/5 Sprint
Zeitlos Del Mar 3F (Dirt-Fast) :36 1/5 Filly and Mare Sprint

Hipismo