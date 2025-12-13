NBA: Steph Curry inmortaliza su legado

Suscríbete a nuestros canales

37 años, Curry demostró una vez más su habilidad de élite al superar una marca que era propiedad de la leyenda Michael Jordan. La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry , continúa reescribiendo la historia de la NBA, desafiando el paso del tiempo con una actuación memorable. A sus, Curry demostró una vez más su habilidad de élite al superar una marca que era propiedad de la leyenda

En su reciente partido contra los Minnesota Timberwolves, Curry anotó 39 puntos, un esfuerzo impresionante que, aunque no fue suficiente para evitar la derrota de los Warriors por 127-120, le permitió alcanzar un hito de longevidad sin precedentes en la liga:

94 partidos de 35 o más puntos desde que cumplió los 30 años.

Con esta cifra, Curry superó los 93 partidos registrados por Michael Jordan en el mismo lapso de su carrera.

El logro subraya el impacto que Curry mantiene en la NBA a una edad donde muchos jugadores comienzan su declive. A pesar de haber regresado recientemente de una contusión, el base de Golden State lideró la ofensiva de su equipo, convirtiendo sus primeros lanzamientos y estableciendo el ritmo del juego desde el inicio.

La hazaña consolida a Curry como un fenómeno único que no solo iguala, sino que supera las proezas de las grandes leyendas del baloncesto en cuanto a rendimiento excepcional en la etapa tardía de su carrera.