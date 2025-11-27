¡Alarma en San Francisco! Stephen Curry se lesiona en la derrota ante Houston

Suscríbete a nuestros canales

La noche del miércoles trajo malas noticias para los Golden State Warriors. No solo cayeron 104-100 ante unos Houston Rockets mermados por las bajas, sino que la preocupación principal se centró en la salud de su máxima figura, Stephen Curry, quien tuvo que dejar el partido por una lesión en el cuádriceps.

La jugada que encendió las alarmas ocurrió con solo 3:24 minutos restantes en el marcador, en un juego empatado, cuando Curry cayó al suelo tras un contacto con Amen Thompson de los Rockets. El base fue asistido fuera de la cancha y se dirigió a someterse a una resonancia magnética esa misma noche.

La respuesta de Kerr y el alivio cauteloso

El entrenador Steve Kerr compareció ante los medios visiblemente afectado por la derrota y la situación de su estrella.

"Siempre confío en el cuerpo médico para que me diga lo que necesito saber. Sí lo vi cojeando," comentó Kerr, y agregó que la posible ausencia de Curry cambiaría todo el plan del equipo: "Obviamente, cambia todo: nuestras rotaciones, cómo estamos jugando, a través de quién estamos jugando."

Curiosamente, el entrenador expresó un alivio relativo al saber la naturaleza de la lesión. "Cuando me dijeron que era un cuádriceps, me sentí aliviado, es mejor que un tobillo o una rodilla. Ojalá pueda recuperarse rápidamente y estar bien, pero tenemos que mantener la guardia alta," sentenció el técnico.

Una noche de lucha con demasiados errores

A pesar de la lesión, Curry ya estaba teniendo una actuación inusualmente errática. Terminó el encuentro con 14 puntos (4 de 13 en tiros de campo, incluyendo un pobre 2 de 9 desde la línea de tres), junto con siete rebotes, cinco asistencias y dos tapones en 33 minutos. Sin embargo, sus siete pérdidas de balón fueron un factor crucial que permitió a Houston tomar hasta 22 puntos de ventaja en ciertos momentos del juego.

Los Warriors tuvieron un inicio prometedor, tomando una ventaja inicial de 14 puntos, con Draymond Green ayudando a mantener una diferencia de 12 puntos al medio tiempo. No obstante, Houston mostró una gran resiliencia, superando a Golden State 27-17 en el tercer cuarto para cambiar la dinámica del encuentro.

Rockets aprovechan la oportunidad

A pesar de las ausencias de jugadores clave como Kevin Durant y Fred VanVleet, Houston se apoyó en la profundidad de su plantilla. El más destacado fue Reed Sheppard, quien brilló con un récord personal de 31 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias. Los Rockets capitalizaron los errores de Golden State, dominando el rebote ofensivo y convirtiendo las pérdidas de balón en puntos.

La derrota puso fin a la participación de Golden State en la fase de grupos de la Copa NBA Emirates. Con la victoria de Memphis sobre New Orleans a principios de la jornada, los Warriors quedaron oficialmente eliminados de la fase eliminatoria, lo que significa que el equipo puede centrar toda su atención en la temporada regular.

La baja de Curry obliga a los Warriors a realizar ajustes inmediatos en su estructura, con la esperanza de que su estrella regrese pronto para evitar que el equipo se desvíe del camino en la competitiva Conferencia Oeste.