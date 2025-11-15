¡Stephen Curry entra a la agencia libre de zapatillas!

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, y la marca deportiva Under Armour han puesto fin a su larga y notable asociación, según confirmaron fuentes cercanas. Este quiebre marca un momento crucial en el ámbito de las zapatillas deportivas, ya que el cuatro veces campeón de la NBA y su compañía Curry Brand entran en la agencia libre de calzado.

El fin de una era y el futuro de Curry Brand

Si bien la separación es inmediata, la producción de la línea de zapatillas de Stephen Curry a través de Under Armour continuará según lo planeado a lo largo de 2026. Sin embargo, una vez que estos compromisos contractuales finalicen, Curry Brand buscará un nuevo horizonte de manera independiente, abriéndose a posibles acuerdos con otras compañías o a operar completamente por su cuenta.

Esta decisión posiciona a Stephen Curry como el deportista de élite más codiciado en el mercado de zapatillas, permitiéndole reevaluar su marca personal y sus asociaciones comerciales en la cima de su carrera.

El debut con un homenaje a Kobe Bryant

La agencia libre de zapatillas de Curry comenzó con un homenaje sorprendente y conmovedor. El primer par de zapatillas que Stephen Curry utilizó tras el quiebre de su lazo con Under Armour fue unas Kobe 6 (de Nike) "Mambacita" que fueron diseñadas como homenaje para Kobe Bryant y su hija Gianna.

Este gesto no solo fue un guiño al legado del difunto ícono de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, sino que también sirvió como una declaración audaz sobre la nueva independencia de Curry en su elección de calzado.