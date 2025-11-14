¡Sonríe Curry! Golden State Warriors se metería en la lucha por los servicios de Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

La inminente reestructuración de los Dallas Mavericks sigue acaparando la atención de la liga, y un nuevo y poderoso contendiente ha tomado la delantera en la carrera por adquirir a la superestrella Anthony Davis.

La Estrategia de Golden State: Un Último Gran Movimiento

Según informes de fuentes cercanas a ambas franquicias, los Golden State Warriors son considerados, en toda la liga, como los grandes favoritos para concretar el traspaso que llevaría al pívot dominante a la Bahía.

Este interés no es casual. Representa un intento audaz por parte de Golden State de revitalizar su núcleo competitivo y maximizar la ventana de campeonato restante, integrando a una fuerza defensiva y ofensiva de la talla de Davis.

La especulación ha crecido exponencialmente debido a que los Mavericks han manifestado abiertamente un gran interés en dos categorías de activos que los Warriors poseen en abundancia: talento joven y capital de draft.

Para los Warriors, la adquisición de Anthony Davis (AD) sería la pieza final de su rompecabezas. A pesar de contar con una estructura sólida, la necesidad de un interior dominante que combine defensa de élite, capacidad reboteadora y una amenaza ofensiva constante es crítica.

AD no solo satisfaría estas necesidades, sino que también aliviaría la presión sobre su envejecido núcleo de veteranos, permitiéndoles mantener su eficiencia ofensiva sin sobrecargarse en el aspecto defensivo.

Warriors, con figuras jóvenes que ofrecer

Un movimiento de esta magnitud requeriría que Golden State ponga sobre la mesa a varios de sus prometedores jóvenes talentos, como Jonathan Kuminga o Moses Moody, quienes encajan perfectamente en el perfil de jugadores de alto potencial que Dallas busca para su reconstrucción.

Además, la capacidad de los Warriors para incluir rondas futuras de draft convierte su oferta en un paquete dualmente atractivo para la nueva gerencia de los Mavericks.