¿Se volvió loco? Draymond Green obligó a los Warriors a desistir de adquirir a esta superestrella

En un revelador informe publicado por Anthony Slater de ESPN, se ha desvelado que Draymond Green, una de las voces más influyentes y estratégicas dentro de la organización de los Golden State Warriors, aconsejó a la directiva no proceder con el traspaso por el ala-pívot All-Star del Utah Jazz, Lauri Markkanen, en los meses previos a la temporada 2024-2025.

Green no estaba de acuerdo con adquirir a Markkanen

Las conversaciones entre Warriors y Jazz por el talentoso jugador finlandés fueron intensas durante el último periodo de offseason, con Golden State buscando un movimiento de alto impacto que mantuviera su ventana de campeonato abierta. Sin embargo, Green, conocido por su agudeza táctica y conocimiento de la liga, instó a la cautela citando la notoria reputación de su homólogo en Utah.

Green, aludiendo a la figura de Danny Ainge, CEO de Operaciones de Baloncesto del Jazz y reconocido por su habilidad para negociar traspasos que favorecen sistemáticamente a su equipo, fue tajante en su recomendación:

"Soy un gran admirador de su juego [el de Markkanen]. Pero creo que si quieres hacer algo tan grande, más vale que estés seguro de que este es el movimiento correcto. Por lo general, no ganas esas cosas contra Danny Ainge. Mira la historia", sentenció Green, según el reporte.

Green cauteloso con los grandes movimientos de los Warriors

La cautela de Green tiene fundamento en el historial de Ainge, quien durante su etapa en Boston y, más recientemente, en Utah, ha demostrado ser un negociador implacable, extrayendo un valor inmenso en traspasos de estrellas, como ocurrió con los movimientos de Rudy Gobert y Donovan Mitchell en 2022. Su modus operandi ha sido el de desmantelar a la competencia, o al menos, conseguir un precio que muchos ejecutivos consideran prohibitivo.