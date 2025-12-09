San Diego sigue acumulando brazos: Padres fichan al relevista Daison Acosta

Suscríbete a nuestros canales

La principal fortaleza de los San Diego Padres en este momento es su bullpen, y el equipo ha pasado las primeras semanas de la temporada baja sumando intencionalmente a esa profundidad. Lo hicieron de nuevo este lunes.

San Diego acordó un contrato de Grandes Ligas por un año con el lanzador derecho Daison Acosta, un movimiento que añade potencial al ya profundo cuerpo de relevistas. El diestro, de 27 años, es una adquisición intrigante. Ha pasado ocho temporadas en las Ligas Menores dentro de los sistemas de los Mets y los Nacionales, sin haber logrado aún un avance hacia las Grandes Ligas.

Sin embargo, en tres niveles del sistema de los Nacionales el año pasado, registró una sólida efectividad de 2.42, ponchando a 72 bateadores en 52 innings de labor.

La perspectiva del gerente general

El Gerente General de los Padres, A.J. Preller, explicó la lógica detrás de la firma desde las Reuniones Invernales en Orlando, destacando la confianza del cuerpo técnico y analítico en el potencial no explotado de Acosta. "Nuestro grupo de análisis y nuestro grupo de scouting sienten que es un tipo que tiene más para dar", afirmó. "Él tiene las herramientas para salir y lanzar, con la capacidad de sacar outs a bateadores derechos".

Este movimiento se anunció el mismo día en que Preller y el nuevo manager, Craig Stammen, confirmaron sus planes para los lanzadores Mason Miller, Adrian Morejon y David Morgan, quienes permanecerán en el bullpen de relevo a pesar de haber sido considerados previamente para una transición a la rotación abridora.

Buscando profundidad y flexibilidad

Mantener a esos tres lanzadores en la mezcla de relevistas, sumado a las recientes firmas de Acosta, Ty Adcock y Kyle Hart, le da a los Padres una mezcla de relevo saturada, pero con una ventaja crucial: la flexibilidad.

Los tres fichajes más recientes (Acosta, Adcock y Hart) tienen opciones restantes y, por lo tanto, pueden ser enviados a las Ligas Menores, lo que permite al equipo moverlos fácilmente entre Triple-A y el roster de Grandes Ligas durante la temporada para manejar lesiones o fatiga.

Preller enfatizó la estrategia: "Es una oportunidad, con Adcock, Acosta y Hart, de obtener un poco más de profundidad para el staff de lanzadores. Tenemos plazas disponibles en el roster y jugadores que tienen la capacidad de ir y venir, de Ligas Menores a Grandes Ligas".

El Gerente General concluyó expresando entusiasmo por el potencial escondido de Acosta, una práctica común de los Padres en años recientes.

"Al igual que algunos de los muchachos con los que hemos tenido éxito en los últimos años, [Acosta] es un tipo que sentimos que, a pesar de ser un agente libre de Ligas Menores que ha existido durante algunos años, creemos que hay más allí y algunas cosas que podemos desbloquear con nuestro grupo de pitcheo. Estábamos emocionados de atraparlo, sin duda".