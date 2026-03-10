Bad Bunny celebra su cumpleaños 32 con íntima foto en Instagram

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny está de cumpleaños. Una vuelta al sol que llega con múltiples éxitos en su carrera musical, por haberse ganado el Grammy a Álbum del Año y haber realizado el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny de cumpleaños

Benito Martínez Ocasio ha utilizado su perfil de Instagram, para compartir con sus 54,5 millones de seguidores su enorme felicidad por su cumpleaños número 32.

En la imagen aparece sonriente, con un hermoso pastel, velas y copas, de lo que pudo haber sido una celebración muy íntima en la compañía de familiares y amigos.

En cuestión de minutos la fotografía se ha llenado de amor, felicitaciones, cariño por un año más de vida, para que siga derrochando talento al público de todo el mundo.

Aunque el boricua se ha mantenido alejado de las redes sociales, en especial de Instagram, decide que es un buen momento para compartir una publicación con sus fanáticos, que tanto lo quieren y siguen.

El artista nació 10 de marzo del 1994, en Bayamón, Puerto Rico.

Grandes felicitaciones

El intérprete recibe múltiples mensajes de amor por su vuelta al sol, entre ellos del conductor Jimmy Fallow, con quien Bunny ha compartido en más de una ocasión.

“Deseando el cumpleaños más feliz a Bad Bunny. Por muchas más aventuras”, ha escrito en su perfil de Instagram.

Olga Tañón también ha dejado un bonito mensaje: “Happy birthday Benito. Dios te bendiga a donde quiera que vayas”.

La celebración llega en medio de la exitosa gira que realiza Benito que lleva por nombre “Debí Tirar Más Fotos”, siendo una de sus presentaciones hace pocos días en Japón, donde enloqueció al público.