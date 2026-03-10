Velada del Año 6: ¿Cómo quedaron los combates?

Suscríbete a nuestros canales

El evento que mueve al mundo de los creadores de contenido ya tiene oficialmente sus participantes confirmados. El streamer español Ibai Llanos anunció los combates de La Velada del Año 6.

Luego de una incertidumbre y breve espera por los nombres que conformarían el encuentro de boxeo amateur, finalmente los fanáticos podrán apoyar a su favorito el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Para esta edición un total de 10 combates incluyendo un especial de dos contra dos serán el plato fuerte del día, según lo había informado el español. Además, por primera vez se enfrentan dos periodistas deportivos, ampliando la participación de personas alejadas al mundo de los influencers.

Combates confirmados

Aunque hubo sorpresas y un sabor amargo para algunos seguidores de La Velada del Año, pues ciertas figuras ya habían participado en el evento anteriormente, otros esperaban el anuncio de otros nombres.