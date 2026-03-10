Farándula

Velada del Año 6: ¿Cómo quedaron los combates?

Diez enfrentamientos fueron confirmados por el streamer español Ibai Llanos para el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España

Por

Kleimar Reina
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 08:57 pm
Velada del Año 6: ¿Cómo quedaron los combates?
Ibai Llanos anunció los combates de La Velada del Año VI / ibaillanos
El evento que mueve al mundo de los creadores de contenido ya tiene oficialmente sus participantes confirmados. El streamer español Ibai Llanos anunció los combates de La Velada del Año 6.

Luego de una incertidumbre y breve espera por los nombres que conformarían el encuentro de boxeo amateur, finalmente los fanáticos podrán apoyar a su favorito el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Para esta edición un total de 10 combates incluyendo un especial de dos contra dos serán el plato fuerte del día, según lo había informado el español. Además, por primera vez se enfrentan dos periodistas deportivos, ampliando la participación de personas alejadas al mundo de los influencers.

Combates confirmados

Aunque hubo sorpresas y un sabor amargo para algunos seguidores de La Velada del Año, pues ciertas figuras ya habían participado en el evento anteriormente, otros esperaban el anuncio de otros nombres.

  • Edu Aguirre (periodista deportivo) vs Gastón Edul (periodista deportivo)
  • Fabiana Sevillano (influencer española) vs La Parce (influencer colombiana)
  • Clersss (streamer española) vs Natalia MX (streamer mexicana)
  • Lit Killah (cantante argentino) vs Kidd Keo (artista musical español)
  • Alondrissa (streamer puertorriqueña) vs Angie Velasco (youtuber argentina)
  • Gero Arias (deportista argentino) vs Byviruzz (youtuber español)
  • Rivers (streamers mexicana) vs Roro (influencer española)
  • Marta Díaz (creadora de contenido española) vs Tatiana Kaer (influencer española)
  • YoSoyPlex (streamer español) vs Fernanfloo (youtuber salvadoreño)
  • IlloJuan (youtuber español) vs The Grefg (youtuber español)

