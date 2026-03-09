Bryce Harper sobre el CMB: "El Clásico es genial, pero no son los Juegos Olímpicos"

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Filies de Filadelfia, Bryce Harper, está emocionado por representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) 2026, sin embargo, este torneo es apenas el primer paso hacia un escenario mucho más ambicioso.

"Obviamente, el CMB es genial, pero no son los Juegos Olímpicos", declaró Harper a Bob Nightengale de USA Today poco antes del debut de la selección estadounidense frente a Brasil. "No es una falta de respeto al Clásico, pero todo el mundo sabe que cuando hay Juegos Olímpicos, el planeta entero se detiene a verlos. No importa el deporte; puede ser la disciplina más inusual y, aun así, todos los aficionados sintonizan la señal".

El béisbol regresará oficialmente al programa olímpico en Los Ángeles 2028. Tras su ausencia en las próximas justas de París, el Comité Olímpico Internacional (COI) lo incluyó como deporte "opcional" aprovechando su enorme popularidad en suelo estadounidense, repitiendo la fórmula utilizada en Tokio 2020.

El obstáculo histórico de las Grandes Ligas

Aunque el béisbol fue un deporte oficial entre 1992 y 2008, la Major League Baseball (MLB) históricamente ha bloqueado la participación de sus figuras. Mientras que ligas profesionales de Japón (NPB) y Corea del Sur (KBO) suelen pausar sus calendarios, la MLB solo permitía el préstamo de prospectos de ligas menores que no estuvieran en el roster de 40 jugadores.

Sin embargo, el viento parece estar cambiando. Figuras de la talla de Harper, Shohei Ohtani y Mike Trout han expresado su deseo de colgarse una medalla de oro. El propio comisionado Rob Manfred ha mostrado un optimismo inédito, sugiriendo que la liga podría negociar un receso de dos semanas en julio de 2028, sacrificando temporalmente el Juego de Estrellas para dar paso a la cita olímpica.

Un cambio en el Convenio Colectivo

Para que este "Dream Team" olímpico sea una realidad, el próximo Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) deberá incluir una cláusula específica donde dueños y jugadores acuerden la interrupción de la temporada regular.

"Espero que LA28 se concrete", insistió Harper. "Hablamos constantemente de hacer crecer este deporte. Poder llevarlo al nivel más alto posible, con los mejores jugadores del mundo en un escenario global, sería el impulso definitivo".

El camino hacia Los Ángeles

A diferencia del Clásico Mundial, que cuenta con 20 selecciones y un formato más inclusivo, el torneo olímpico de 2028 será una batalla de élite con apenas seis equipos.

Clasificación: El Clásico Mundial actual funciona como un clasificatorio indirecto.

Plazas: Además de Estados Unidos (clasificado automáticamente como anfitrión), los cupos se otorgarán basándose en el ranking mundial y los torneos preolímpicos.

Antecedentes: En la última edición (Tokio 2020), Japón se llevó la medalla de oro tras vencer a una selección de Estados Unidos compuesta por veteranos y prospectos, mientras que República Dominicana se adjudicó el bronce.

La presencia de figuras como Harper en 2028 no solo elevaría el nivel de competencia, sino que transformaría el torneo olímpico en el evento de béisbol más visto de la historia.