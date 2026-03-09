Revelan lo que pensaba Thalía sobre los besos del actor Arturo Peniche

Suscríbete a nuestros canales

Una conversación aparentemente casual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del matutino Hoy cuando Andrea Legarreta sorprendió a sus compañeros al recordar lo que la cantante y actriz Thalía pensaba sobre los besos de Arturo Peniche en las telenovelas.

El comentario surgió mientras los presentadores hablaban sobre la trayectoria del galán mexicano y su próxima participación en un nuevo proyecto televisivo. Entre bromas y recuerdos, Legarreta compartió una anécdota que despertó la curiosidad del resto del panel.

Lo que contó Legarreta sobre Arturo Peniche y Thalía

Según relató la conductora, en alguna ocasión le preguntaron a Thalía cuál había sido el actor que mejor besaba en la ficción. La respuesta de la artista fue clara: Arturo Peniche.

Legarreta recordó que la intérprete de clásicos de las telenovelas mexicanas aseguraba que el actor destacaba particularmente en esas escenas románticas.

“Decía que él era el que mejor besaba… bueno, hasta ese momento”, comentó entre risas, provocando la reacción inmediata del resto del equipo del programa.

La confesión generó comentarios divertidos entre los conductores, quienes comenzaron a bromear sobre las escenas románticas en las producciones televisivas.

Bromas en el foro

El ambiente distendido del programa continuó cuando el conductor Raúl Araiza intervino en la conversación. Sus compañeros le preguntaron en tono humorístico si estaría dispuesto a protagonizar un beso de telenovela con Peniche si el guion lo exigiera.

Araiza respondió entre risas que lo haría “si el libreto lo pide”, lo que provocó carcajadas en el foro y convirtió el momento en uno de los más divertidos de la emisión.

La anécdota tiene su origen en los años noventa, cuando Thalía y Arturo Peniche compartieron pantalla en la telenovela “María Mercedes”, una de las producciones más populares de la televisión mexicana.