Julio Iglesias le robó un beso a Thalía: Reviven el incómodo momento

Ante el escándalo de abuso sexual que enfrenta el cantante español Julio Iglesias, internautas han revivido diversos momentos en los que el intérprete besó a varias artistas como Susana Giménez, Verónica Castro y Thalía, todas en televisión.

El beso de Julio a Thalía

Seguidores de la intérprete de “Piel Morena”, han revivido en las redes sociales una presentación que tuvo Iglesias con la entonces joven, a quien sin nada de filtros le plantó un tremendo beso que dejó al público impactado.

Las estrellas estaban presentando el tema “Solamente una vez”, entregando baile, movimiento y sensualidad en el escenario. Sin embargo, la situación escaló cuando el padre de Enrique Iglesias, dio el beso.

La estrella de las telenovelas mexicanas, siguió la corriente y sonrió en manera nerviosa al beso del intérprete de “Me va, Me va”, quien soltó una gran carcajada.

Polémica

En su momento medio cuestionaron la situación, aseverando que la empresaria, compositora y modelo, solo tenía 25 años y él le doblaba la edad.

También se cuestionó que el hombre tomó en varias ocasiones a Thalía de la cintura, se le acercaba y la miraba con pasión, mientras ella reía con nervio.

Fue un hecho que en aquella oportunidad el intérprete de 82 años y reconocido como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo, quedó impresionado por la belleza de la esposa de Tommy Mottola.