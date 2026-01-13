Julio Iglesias y el romance que vivió con excandidata al Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Muchos no conocen que el cantante y compositor español Julio Iglesias vivió un romance con la exreina de belleza Virginia Sipl. La Miss Amazonas y 4ta finalista del Miss Venezuela 1975, le robó el corazón al intérprete de “Me Va, Me Va”.

La modelo fue la primera relación duradera que tuvo el nacido el 23 de septiembre de 1943 y considerado el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo, tras divorciase de Isabel Preysler, madre de Enrique Iglesias.

Detalles del amor

Medios aseguran que la guapa rubia e Iglesias estuvieron juntos por cinco años. Fue tanto el amor entre ambos, que él la llamaba “La flaca”.

Ambos fueron captados en varias ocasiones por los fotógrafos viviendo momentos de mucho amor, hasta fueron portadas de la revista Semana.

En este sentido, medios de la época aseguraron que la modelo de intensos ojos claros, casi llegó al altar con Julio, quien ahora está en medio de un fuerte escándalo de abuso sexual a dos mujeres en República Dominicana.

Virginia llegó a instalarse en la mansión Indian Creek, Florida, que tenía el intérprete de “Por el amor de una mujer”.

Fin del amor

La criolla que participó en el Miss Bikini, habló con los años que fueron momentos muy bonitos los que vivió con el artista, pero que las constantes infidelidades fueron un fuerte detonante para la ruptura.