Lorenzo Parra va con todo por la faja internacional del peso pluma

Nota de: Nelson Contreras | @nelsonorinoco

El púgil venezolano Lorenzo Parra enfrenta mañana sábado un combate crucial en su carrera cuando se en frente al estadounidense, Elijah Pierce por el título internacional del peso pluma que avala la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La reyerta será la estelar de una cartelera que organiza MP Promotions, la promotora de la leyenda filipina, Manny Pacquiao en los Estados Unidos, específicamente en Turning Stone Resort & Casino, Verona, de New York.

El pleito coestelar será entre los norteamericanos, Bryce Mills (20-1) contra Tobias Green (12-3-1) por el cinturón Silver del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

Lorenzo Parra, oriundo de Machiques, estado Zulia, llega a este combate luego de varios meses sin combatir, pero se ha mantenido en constante entrenamiento, pues desea apuntarse una victoria para escalar posiciones en el mundo del pugilismo.

En la referida pelea de 2023 venció a Javon Woodard Jr (15-2) por decisión dividida, seguidamente, dos años más tarde en agosto del 2025 empató ante Omar Cande Trinidad (19-1-1).

Parra desde el 2020 apenas acumula cuatro enfrentamientos, un triunfo por nocaut en Venezuela contra su compatriota, Kendry Galban (0-14-1). De igual forma, en México se impuso por la vía rápida a Juan Benito López (14-36-1).

El sobrino del emblemático Lencho Parra, posee récord positivo de 23 triunfos, un empate y una derrota.

Rival difícil

Parra, con 31 años de edad, y una larga inactividad debe subir a tratar de neutralizar a Elijah Pierce, un peleador con una potente pegada, pues en sus 21 triunfos, ha dejado a 17 oponentes fuera por la vía del nocaut.

Además, registra dos derrotas e igualmente tiene varios meses sin subir al entarimado por problemas físico. Pierce ha prometido lograr una victoria