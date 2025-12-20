Thalía modo navideña en Nuevo York: "Los regalos al Niño Dios"

Suscríbete a nuestros canales

La cantante mexicana Thalía habló en el show de la estadounidense Kelly Clarkson, lo mucho que ama la Navidad. En la entrevista la intérprete de “Rosalinda”, comentó de lo importante que es para los hispanos las fehcas, por la diversa gastronomía que se tiene.

Thalía amando la Navidad

La belleza explicó que en México es tradición la Rosca de Reyes, muy popular por ser un pan en forma de corona, que lleva una esponjosa masa, huevos, mantequillas, ralladura de naranja y decoración con frutas confitadas.

Kelly Clarkson quedó impresionada con la rosca que llevó la emblemática actriz, protagonista de múltiples telenovelas como “Marimar” y “María la del Barrio”.

“Si ves el pan, es hermoso porque representa las coronas, las joyas y los regalos al Niño Dios. Dentro se esconde un pequeño Jesús de plástico, que representa a Jesucristo”, comentó con enorme emoción la artista de 54 años.

En este sentido, aseveró que la mencionada tradición es para el cierre de la temporada de Navidad, realizándose en diversos países los primeros días de enero.

Cantando en el show

La esposa del empresario Tommy Mottola, aprovechó la presencia en el importante talk show, para promocionar su nuevo tema “SANTA (Crush On You)”, lanzado en sus plataformas digitales hace semanas.

Con un ajustado vestido y su abundante cabellera suelta, la estrella latina expresó que desea que la canción sea una de las más escuchadas en toda esta temporada navideña, en especial en Estados Unidos.