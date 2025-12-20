Farándula

Thalía modo navideña en Nuevo York: "Los regalos al Niño Dios"

La estrella se mostró muy feliz de hablar al mundo de las costumbres latinas en Navidad 

Por

Elvis González
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 12:09 pm
Thalía modo navideña en Nuevo York: "Los regalos al Niño Dios"
Thalía / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La cantante mexicana Thalía habló en el show de la estadounidense Kelly Clarkson, lo mucho que ama la Navidad. En la entrevista la intérprete de “Rosalinda”, comentó de lo importante que es para los hispanos las fehcas, por la diversa gastronomía que se tiene.

NOTAS RELACIONADAS

Thalía amando la Navidad

La belleza explicó que en México es tradición la Rosca de Reyes, muy popular por ser un pan en forma de corona, que lleva una esponjosa masa, huevos, mantequillas, ralladura de naranja y decoración con frutas confitadas.

Kelly Clarkson quedó impresionada con la rosca que llevó la emblemática actriz, protagonista de múltiples telenovelas como “Marimar” y “María la del Barrio”.

“Si ves el pan, es hermoso porque representa las coronas, las joyas y los regalos al Niño Dios. Dentro se esconde un pequeño Jesús de plástico, que representa a Jesucristo”, comentó con enorme emoción la artista de 54 años.

En este sentido, aseveró que la mencionada tradición es para el cierre de la temporada de Navidad, realizándose en diversos países los primeros días de enero.

Cantando en el show

La esposa del empresario Tommy Mottola, aprovechó la presencia en el importante talk show, para promocionar su nuevo tema “SANTA (Crush On You)”, lanzado en sus plataformas digitales hace semanas.

Con un ajustado vestido y su abundante cabellera suelta, la estrella latina expresó que desea que la canción sea una de las más escuchadas en toda esta temporada navideña, en especial en Estados Unidos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Carreras Saudi Cup
Sabado 20 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula