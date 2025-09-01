Kelly Clarkson descubre su lado latino y canta “Mi Tierra” con Gloria Estefan

Suscríbete a nuestros canales

Un momento inesperado e inolvidable ocurrió el pasado 26 de agosto de 2025, durante el programa Songs & Stories with Kelly Clarkson en NBC.

La cantante y presentadora, sorprendió al público al compartir escenario con la legendaria Gloria Estefan, interpretando dos himnos imprescindibles: “Mi Tierra” y “Conga”.

"Mi tierra" en la voz de Kelly Clarkson: ¡un momento de Gloria!

"Mi Tierra", esa poderosa oda a la nostalgia del exilio cubano, es considerada la favorita de Kelly dentro del repertorio de Estefan. La canción, lanzada en 1993 y ganadora de premios como Canción Tropical del Año y reconocida en Billboard, se transformó en un himno para muchos inmigrantes.

La estadounidense confesó su nerviosismo por cantar en español: “I hope I don't screw up the Spanish (Espero no arruinar el español)”, dijo mientras se preparaba para cantar con la leyenda cubana.

Por su parte, Estefan respondió con ternura y humor: “Puedes ser cubana!”. El dúo brilló en escena, Kelly superándose a sí misma con respeto y pasión, mientras Gloria demostraba su autenticidad con orgullo cultural.

"Conga": ritmo, energía y baile contagioso

Pero la noche no quedó ahí. Llegó “Conga”, el emblemático éxito de 1985 que lanzó a Gloria Estefan y Miami Sound Machine a la fama mundial. Con su ritmo melódico, dominó listas globales, incluyendo el Top 10 del Billboard Hot 100 y múltiples géneros simultáneamente.

El momento en que ambas celebridades se dejaron llevar por el ritmo causó una reacción inmensa: fans danzando, sonrisas y una química sobre el escenario difícil de describir.

La fusión de voces entre Clarkson y Estefan fue más que música; fue una experiencia cargada de emoción. En redes, fans reaccionaron conmovidos.

“Convencido de que Kelly es la clave para hacer que el mundo vuelva a estar completo”, escribió un internauta, mientras que otro opinaba: “Gloria y Kelly, ¡¡¡el dueto que no sabíamos que necesitábamos!!!”.

Más allá de la música, Gloria Estefan compartió anécdotas reveladoras. Confesó que durante su icónico video de “Turn the Beat Around” estaba embarazada de ocho meses, tanto que necesitó una doble corporal para las tomas. Asimismo, reveló que, en el pasado fue detenida por la CIA.