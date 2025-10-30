Kentucky Oaks: Nueve hembras de dos años buscan puntos en la ruta a la carrera de Los Lirios

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana en ocasión de celebrarse la edición 42 de la Breeders’ Cup con un programa de 22 carreras, que incluye 14 carreras de Grado 1, que corresponden a las Campeonato Mundial de Criadores Breeders’ Cup, con una repartición de 30 millones de dólares en conjunto, en la cual está incluida la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1) prueba que se encuentra en la Ruta a la Kentucky Oaks (G1).

Kentucky Oaks: nueve potras de dos buscan puntuar

Este año la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1) atrajo a nueve juveniles hembras de dos años, que estarán en la búsqueda de una puntuación a las cinco primeras clasificadas de este evento con una puntuación de 30-15-9-6 y 3. Esta prueba tiene como favoritas a las presentadas de Bob Baffert, Explora y Bottle of Rouge, mientras que Todd Pletcher estará presente con Tommy Jo. Las potrancas de Baffert Explora y Bottle of Rouge, ambas tienen récord de 3-2.

Pletcher, quien ha ganado 15 carreras de las Breeders’ Cup, pero nunca una Juvenile Fillies. Presenta a Tommy Jo que está invicta en tres carreras, dos de ellas en stakes de Grado 1. Ganó el Spinaway Stakes (G1) sobre Percy's Bar. Luego el Alcibiades Stakes (G1) del 3 de octubre, Tommy Jo terminó segunda, detrás de Percy's Bar, quien fue descalificado por chocar con Tommy Jo en la recta final y quedó segundo.

Dentro de este grupo de corredoras de primer año, también destaca Iron Orchard, que no solo está invicta, sino que recientemente validó su valor al venderse por $2.5 millones. Iron Orchard tiene un récord de 3 de 3, rompiendo su debut por 5 1/2 cuerpos en el hipódromo de Saratoga el 3 de julio y, posteriormente, con una victoria por 6 3/4 cuerpos en el Seeking the Ante Stakes el 22 de agosto, también en Saratoga. En ambas carreras, Iron Orchard marcó el ritmo.

Luego llegó la Frizette del 4 de octubre en el Hipódromo Aqueduct y Iron Orchard, remontó en la recta final para derrotar a Rileytole. Por una nariz a una milla. La Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1), se correrá este viernes 31 de octubre, en distancia de 1.700 metros con una bolsa de $2.000.000 y la hora de inicio 6:25 p.m.