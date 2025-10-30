Estos son los seis momentos más épicos de las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

El legado de la Breeders' Cup está profundamente ligado a la historia de las carreras de caballos, con actuaciones y récords destacados que han cautivado a aficionados globalmente. Tras 41 años y más de 370 campeones, este evento ha trascendido el deporte. Se celebra al final de la temporada, entre octubre y noviembre, y desde 2007 dura dos días. La sede varía, siendo Santa Anita Park y Churchill Downs las más comunes.

Breeder’s Cup: Momentos cumbre

En el almuerzo del Kentucky Derby Festival "They're Off" en Louisville, Kentucky, el 23 de abril de 1982, John R. Gaines da a conocer sus proyectos para una serie de la Breeders' Cup compuesta por varias carreras y con un monto total superior a millones.

La primera Breeders' Cup se lleva a cabo en Hollywood Park, con 64.254 espectadores presentes el 10 de noviembre de 1984. Wild Again, con escasas probabilidades, se lleva la victoria en la Breeders' Cup Classic en un emocionante enfrentamiento en el último tramo con Slew o' Gold y Gate Dancer, mientras que Chief's Crown se adjudica la primera carrera de la Breeders' Cup, que es la Breeders' Cup Juvenile.

Una serie de carreras clasificatorias para la Breeders' Cup, que fueron oficialmente aprobadas en 2007, se llevarán a cabo el 30 de octubre del año 2006. Las carreras serán organizadas por seis de los hipódromos más importantes del país y BCL. El novedoso "Breeders' Cup Challenge" se caracterizará por su formato "Gana y estás dentro", lo cual significará que quien gane en cualquiera de las 24 carreras del reto obtendrá la clasificación automática para la carrera divisional que le corresponda en la Breeders’ Cup World Classic.

El 8 de enero 2007: La Breeders’ Cup World Classic se mudará a un evento ampliado de dos días que iniciará con tres competencias tipo Stakes de Grado por un millón de dólares, las cuales están dirigidas a criadores y propietarios. Las nuevas competencias son la Breeders' Cup Dirt Mile, para caballos de tres años o más; la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, para potrancas y yeguas de tres años o más; y la Breeders' Cup Juvenile Turf, una carrera de una milla que permite a los caballos machos y hembras participar a partir de los dos años.

El 2 de febrero de 2007 se anunció que el Breeders' Cup Challenge se llevará a cabo por primera vez en Europa. Tendrá lugar el 27 de septiembre en el hipódromo de Ascot, Inglaterra, donde habrá tres competencias "Win and You're In". Estas serán transmitidas por las cadenas BBC y TVG. Estas incorporaciones aumentan el total de carreras del Breeders' Cup Challenge a 53 en 2008, en comparación con las 24 de 2007.

El 07 de noviembre, en el hipódromo de Santa Anita, la yegua Zenyatta, hizo historia al ser la primera en ganar la Breeders' Cup Classic gracias a una destacada actuación en los últimos metros frente a 55,351 fervorosos aficionados. Después de haber triunfado en la Ladies' Classic en 2008, Zenyatta también se volvió el primer caballo que ganó dos competencias distintas de la Breeders' Cup. Garrett Gomez logró su cuarta distinción de jinete destacado en la Breeders' Cup, el Premio Bill Shoemaker, al ganar cuatro carreras durante los dos días del Campeonato.

El 31 de octubre de 2015: Un día que quedará en la historia. El brillante American Pharoah, logró ser el primer potro en lograr el Grand Slam de las competencias de pura sangre al obtener la Breeders' Cup Classic y la Triple Corona en un mismo año. American Pharoah terminó su carrera exitosa con un triunfo en la Classic, con 6½ cuerpos de ventaja y un tiempo récord de 2:00.07.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2021, Barbara Banke fue seleccionada como Presidenta de la Junta Directiva de la Breeders' Cup por unanimidad. Banke, dueña de Stonestreet Farms en Lexington, Kentucky, pasa a ser la primera mujer que está al frente de la Breeders' Cup Limited. Asume el cargo de Fred Hertrich III, quien ocupó la presidencia desde 2017.