¡A la final! Spurs y Knicks chocarán por la NBA Cup

NBA Cup 2025 ha definido a sus dos finalistas en una noche de semifinales electrizante: los Laha definido a sus dos finalistas en una noche de semifinales electrizante: los San Antonio Spurs y los New York Knicks se enfrentarán por el título. Los duelos no solo dejaron resultados cerrados, sino también actuaciones individuales estelares.

Wembanyama regresa y derrota al líder (Spurs 111 - Thunder 109)

El San Antonio Spurs (récord de 18-7 en la temporada regular) protagonizó la sorpresa del torneo al eliminar al líder de la liga, el Oklahoma City Thunder (récord de 24-2 en la temporada regular), en un thriller de dos puntos.

La clave del triunfo fue el regreso de Victor Wembanyama, quien lució dominante en su primer partido de la NBA Cup. El pívot francés fue decisivo al registrar:

22 puntos .

9 rebotes (REB) .

2 tapones (BLK).

La victoria, obtenida con el marcador final de 111-109, aseguró el pase de los Spurs (sembrado número 3) al juego por el campeonato.

Festival ofensivo de Brunson (Knicks 132 - Magic 120)

En el otro enfrentamiento de semifinales, los New York Knicks (récord de 18-7 en la temporada regular) superaron al Orlando Magic (récord de 15-11 en la temporada regular) con un resultado final de 132-120.

El duelo en el Este fue un verdadero espectáculo ofensivo, liderado por el armador estelar Jalen Brunson. Brunson fue la figura indiscutible del partido, desatando una ofensiva imparable que se tradujo en:

40 puntos (PTS) .

4 rebotes (REB) .

8 asistencias (AST).

La contundente victoria permitió a los Knicks (también sembrado número 3) asegurar su lugar en la final.

Final definida: Wembanyama vs. Brunson

El título de la NBA Cup 2025 se definirá en un emocionante choque entre el futuro de la liga, Victor Wembanyama, y el actual All-Star, Jalen Brunson.