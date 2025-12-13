NBA: Victor Wembanyama listo para la NBA Cup 

Suscríbete a nuestros canales

semifinales de la NBA Cup que enfrentarán a los Spurs contra el Oklahoma City Thunder en Las Vegas. Gran noticia para los fanáticos de los San Antonio Spurs y para los amantes del baloncesto: Victor Wembanyama está a punto de volver a la cancha. Según fuentes cercanas, el fenómeno francés está listo para regresar esta noche en lasNBA Cup que enfrentarán a los Spurs contra el Oklahoma City Thunder en Las Vegas.

Wembanyama ha estado fuera de acción desde el pasado 14 de noviembre, luego de sufrir una distensión en la pantorrilla (calf strain) que obligó al equipo técnico a mantenerlo al margen para garantizar su completa recuperación.

La última luz verde

Aunque las expectativas de su retorno son altas, la luz verde final para que Wemby vista el uniforme en el crucial partido de eliminación dependerá de la práctica de hoy. Tras el entrenamiento vespertino, el cuerpo médico de los Spurs y el staff técnico darán la aprobación definitiva a la joven estrella para que se una a la alineación.

Su regreso no podría ser en un momento más importante. Los Spurs se enfrentan al Oklahoma City Thunder en un choque de alto voltaje en el marco de las semifinales de la NBA Cup. La presencia de Wembanyama, con su impacto defensivo y su versatilidad ofensiva, es considerada vital para las aspiraciones de San Antonio en este torneo inaugural.

La expectación es máxima para ver al número uno del Draft de vuelta en acción, justo a tiempo para guiar a los Spurs en la búsqueda de su primer título de la NBA Cup.