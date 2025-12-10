¿Wembanyama podría ser cambiado? Estos son los únicos jugadores intocables en San Antonio Spurs

Suscríbete a nuestros canales

En una clara y contundente declaración sobre la dirección estratégica de la franquicia, los San Antonio Spurs han clasificado a sus jóvenes promesas, Dylan Harper y Stephon Castle, como activos "intocables" en todas las negociaciones de traspasos.

El Valor Estratégico de Harper y Castle

Esta postura subraya la firme creencia de la organización en el potencial a largo plazo de estos jugadores y su papel fundamental en la construcción del próximo equipo contendiente de la era post-campeonato.

La noticia, que ha sido confirmada por fuentes cercanas a la directiva del equipo, establece un precedente importante para el mercado de traspasos que se avecina.

Al retirar a Harper y Castle de cualquier posible discusión, los Spurs están enviando un mensaje inequívoco a las demás franquicias: estos jóvenes son considerados piezas angulares inamovibles, comparables en valor a su superestrella ya establecida, Victor Wembanyama.

Dos jugadores excepcionales

Dylan Harper, ha demostrado ser un base con una visión de juego excepcional, madurez impropia de su edad y una capacidad de liderazgo natural que la organización valora inmensamente. Su habilidad para manejar el balón, crear oportunidades para sus compañeros y anotar en situaciones críticas lo posiciona como el motor ofensivo del futuro de los Spurs.

Por su parte, Stephon Castle, conocido por su impresionante versatilidad defensiva y su físico de élite, es visto como el complemento perfecto en el perímetro.

Su capacidad para defender múltiples posiciones y su compromiso en el lado defensivo de la cancha encajan a la perfección con la filosofía de baloncesto fundamental y de esfuerzo que ha sido el sello distintivo de la franquicia de San Antonio durante décadas. La combinación de la creatividad ofensiva de Harper con la solidez defensiva de Castle representa un equilibrio ideal para un equipo aspirante al título.