Champions League: Nico O'Reilly bate al Real Madrid con esta definición ante Courtois

Las emociones continúan en el estadio Santiago Bernabéu, que este miércoles 10 de diciembre tiene la mayor parte de focos en el duelo entre el Real Madrid y Manchester City, quienes disputan la sexta jornada de la Champions League en su fase liguera. Ahora, la nueva alegría en el partido vino por los visitantes, después de la aparición goleadora de Nico O'Reilly.

El mediocampista, hoy reconvertido en defensor por izquierda, sumó el empate de los suyos al minuto 35', tras cazar una pelota viva en el área, después de una serie de rebotes que dio el guardameta Thibaut Courtois.

Este gol vino a igualar las acciones, luego de que antes abriera el marcador el delantero brasilero, Rodrygo, quien acabó con una sequía en anotaciones desde el mes de marzo del 2025, que contabilizaba 32 compromisos sin goles para él.