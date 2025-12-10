Consejo de Eliecer Gómez: Sus presentadas pueden ser la pieza faltante para un jugoso 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Diciembre finaliza y, con ello, la temporada de carreras hípicas de 2025 en el Hipódromo La Rinconada. Este gran cierre presenta trece interesantes competencias, entre las cuales destaca la disputa de diez pruebas selectivas.

El entrenador Eliecer Gómez siempre se mostró dispuesto a colaborar con el equipo de Meridiano Web y Gaceta Hípica durante el año. Este miércoles de ajuste no constituyó la excepción. A pesar de que no presenta ejemplares en las pruebas selectivas, el trainer cuenta con dos yeguas con clara opción en el 5y6 nacional.

Eliecer Gómez tomó la palabra: La Rinconada Entrevista

"Buenos días para toda la fanaticada de Meridiano Web y Gaceta Hípica. Agradezco nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes y más al tratarse del último día de jornada en La Rinconada, la cual se viste de gala."

El Dato para el Gran Dividendo: 5y6 nacional

Gómez reveló sus cartas para el popular juego:

"Efectivamente, en la quinta válida, presento dos yeguas: Legionaria y Gran Avelina. Ambas atraviesan una excelente condición. La carrera es bastante pareja, ya que hay catorce participantes, pero les repito, las mías andan en excelentes condiciones. Aquellos que buscan los grandes dividendos, que seguramente arrojará el 5y6 esta semana con un monto récord, no pueden dejar las mías por fuera de sus combinaciones."

Invitación y Despedida

El preparador cerró su intervención con una invitación a la fanaticada y un mensaje de fin de año:

"Invitamos de antemano a todos a que asistan y disfruten del gran evento que se celebrará este domingo en La Rinconada. Son trece competencias muy parejas, una jornada clásica. No olviden sellar el 5y6 nacional. Les deseo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Nos vemos, Dios mediante, el año que viene para una nueva temporada en el Hipódromo La Rinconada."