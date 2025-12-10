LVBP: Luisangel Acuña tiene estos números en lo que va de temporada con Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha visto emerger nuevamente el talento de Luisangel Acuña con los Cardenales de Lara. No solo es una de las figuras más jóvenes del circuito, sino que es uno de los mayores talentos que están sobre el terreno de juego.

El pelotero de 23 años se encuentra en su segundo año consecutivo dentro de la LVBP, siendo esta una liga que lo ha ayudado a desarrollar mejor sus habilidades como toletero y, al tener este rodaje en una competición tan exigente como la LVBP, le puede funcionar para llegar con las mejores condiciones posibles a la próxima campaña en Grandes Ligas.

De los aspectos más destacados en lo que va de su zafra 2025/2026, se puede apreciar su constante apoyo ofensivo; no solo se ha convertido en uno de los pilares del engranaje ofensivo del equipo crepuscular, sino que también ha demostrado madurez en el plato y un peligro para los lanzadores cuando se encuentra en base.

Luisangel Acuña – Cardenales de Lara

En 30 juegos disputados, Acuña ha dejado números que reflejan equilibrio entre contacto, poder y velocidad. Con 102 turnos al bate, ha registrado 28 imparables, lo que le permite sostener un promedio de .275, cifra que confirma su estabilidad como bateador regular. Sus 25 carreras anotadas explican su constante presencia en circulación y su habilidad para generar oportunidades ofensivas desde la parte alta del lineup.

La variedad de extrabases en su tarjeta también es un factor a tomar en consideración, ya que seis dobles, dos triples y seis cuadrangulares muestran que Acuña no solo conecta con frecuencia, sino que además consigue hacer daño con batazos de largo alcance.

Además, las 24 carreras impulsadas que acumula lo posicionan como uno de los motores de la ofensiva larense. Su aporte de velocidad se mantiene como uno de sus sellos característicos, tal como lo demuestran sus nueve bases robadas, elemento que añade una dimensión adicional al ataque de los Cardenales.

Finalmente, la actuación de Luisangel Acuña en lo que va de campaña reafirma su crecimiento como pelotero y lo que se espera que sea un futuro muy prometedor. De mantener este ritmo desde la caja de bateo, no cabe duda de que será una de las principales razones para que los Cardenales de Lara consigan una nueva clasificación a la postemporada.