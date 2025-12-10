LVBP

Mira los juegos para la jornada de este miércoles 10 de diciembre en la LVBP

Humberto Mendoza
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 08:43 am

Caracas-Magallanes abren el telón de la novena semana en la temporada con un nuevo capítulo entre su eterna rivalidad

Este miércoles 10 de diciembre se reanudan las acciones en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Tres encuentros abrirán el telón de la novena semana de competición en la ronda regular con Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes como protagonistas.

Aunque ambos equipos lucen en los últimos tres lugares de la tabla de posiciones, las franquicias más laureadas de la pelota criolla saltan al diamante con un nuevo duelo en su eterna rivalidad desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los bucaneros buscarán revancha en su terreno, luego de que los melenudos se quedaran con el último compromiso (9-7), el pasado viernes 5 de diciembre en el Monumental Simón Bolívar.

En otros escenarios, Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua intentarán acercarse a la cúspide, que está siendo adueñada por Bravos de Margarita. La 'Tribu Oriental' llega inspirada después de dejar en el terreno a Magallanes en San Cristóbal y extenderá su buen momento en el primero de dos juegos frente a Cardenales de Lara en Puerto La Cruz, mientras que, los felinos tendrá un encuentro complicado ante Tiburones de La Guaira.

Juegos para hoy en la LVBP: 10 DE DICIEMBRE

  • Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira - Estadio Universitario
  • Leones del Caracas vs  Navegantes del Magallanes - Estadio José Bernardo Pérez
  • Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoátegui - Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

