Bravos realiza compartir navideño con doble motivo para celebrar

Los Bravos de Margarita están demostrando con actos, que más allá de un equipo, son una familia y eso quedó ratificado este lunes, cuando realizaron un compartir navideño.

En esta actividad, hicieron acto de presencia todos los miembros dela franquicia junto a sus familiares, para compartir una cena navideña en medio del terreno de juego, donde también se realizaron actividades recreativas, para los pequeños.

Bravos celebra la navidad y el primer lugar:

Sin duda alguna, está reunión fue bastante especial, en primer lugar porque peloteros y cuerpo técnico, pudieron disfrutar de un momento agradable; además de unión, donde estuvieron involucrados sus familiares más allegados.

En segundo lugar, el evento privado se llevó a cabo en el mejor momento de la zafra, para esta organización. Esto motivado a que actualmente marchan en la cima de la tabla de posiciones con récord de 25-19, a pesar de que cayeron en su reciente desafío ante Leones.

Bravos buscará sumar otra semana positiva:

La novena semana de la temporada regular, iniciará el día jueves, para los "Isleños", quienes tendrán una mini serie de dos desafíos ante los Tigres de Aragua en Margarita, para luego viajar a Caracas y enfrentarán a Tiburones de La Guaira, tanto el sábado como el domingo; con el objetivo de iniciar otra racha positiva que los termine de encaminar.