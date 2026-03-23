Elena Rose y Alleh agitan la industria musical con su nuevo tema

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La farándula venezolana se revolucionó tras el anuncio de Elena Rose y Alleh, quienes confirmaron un proyecto conjunto, en medio de sus exitosas carreras.

La noticia, que comenzó a circular con fuerza en redes sociales, generó un inmediato impacto entre sus seguidores. Nadie anticipaba una colaboración de este tipo, especialmente por las diferencias de estilo que ambos artistas han desarrollado en sus respectivas carreras.

La fusión de Elena Rose y Alleh

Aunque los detalles del proyecto aún se mantienen bajo reserva, el concepto detrás sugiere una mezcla de sonidos tropicales, urbanos y elementos de la región.

Las únicas pistas que han dejado los artistas han sido una fotografía juntos publicada en el perfil de Alleh, mientras que en el perfil de Elena, hay un video acompañado de una frase: “Que rico estás tú”.

Elena Rose, reconocida por su versatilidad en el pop latino y su sensibilidad como compositora, ha construido una carrera sólida tanto detrás como frente a los micrófonos.

Por su parte, Alleh forma parte de una nueva generación de artistas que apuesta por sonidos frescos y propuestas innovadoras dentro del panorama urbano.

El momento clave de sus carreras

El anuncio llega en una etapa de crecimiento para ambos artistas. Elena Rose continúa consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes del momento, tras años componiendo éxitos para figuras de primer nivel y posicionándose como solista en la industria.

Mientras tanto, Alleh ha ido ganando terreno como parte de una ola emergente que está redefiniendo el sonido urbano latino, especialmente desde Venezuela hacia el resto del mercado internacional.