¡Sin dar ventajas! Fulleffort llega a Churchill Downs para el Kentucky Derby

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Después de sumar los puntos suficientes que le han permitido por el momento estar en la cima de la tabla que constituye la ruta a la carrera de las rosas, el tresañero Fulleffort arriba este martes al hipódromo donde se disputará el evento más importante del hipismo en el continente americano, el Kentucky Derby (G1).

Pensionado de Brad Cox, Fulleffort ganó el Jeff Ruby Steaks (G3) el pasado sábado 21 de marzo en la pista sintética de arena de Turfway Park y sin perder el tiempo, el entrenador Brad Cox lo envió a Churchill Downs, para iniciar el proceso de entrenamiento con miras a la famosa carrera que será el venidero sábado 2 de mayo.

Fulleffort ya está en Churchill Downs

A finales de la tarde, los medios de comunicación hípicos en Estados Unidos recibieron la notificación del arribo de Fulleffort al área de establos del legendario Churchill Downs. El hijo de Liam’s Map en Callmethesqueeze, tiene tres victorias en siete intentos para más de $694,000 en premios.

Fulleffort estará en el Kentucky Derby (G1) con la particularidad de que nunca ha corrido en superficie de arena, pues sus siete actuaciones se han repartido de la siguiente forma: cuatro sobre pista de grama (Ellis Park en dos ocasiones, Kentucky Downs y Keeneland) y las otras tres en la arena sintética en el propio Turfway Park.

Los tres triunfos que posee el potro copropiedad entre el St Elias Stable y el Starlight Racing, han sido dos sobre el césped y el mencionado Jeff Ruby Steaks (G3). Fulleffort compitió en las dos pruebas puntuables que tiene anualmente Turfway Park, hipódromo ubicado en la localidad de Florence, Kentucky.

Antes de celebrarse este sábado otras tres carreras de 200 puntos como el Florida Derby (G1), Arkansas Derby (G1) y el UAE Derby (G2) en el circuito de Meydan, en los Emiratos Árabes Unidos, Fulleffort es el líder con 110 puntos. 7 potros que están detrás de él, pudieran superarlo en caso de que consigan la victoria en algunas de las dos competencias que habrá en Estados Unidos.