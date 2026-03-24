De Turfway Park a la gloria eterna: ¿Podrá Fulleffort repetir la hazaña histórica que logró Rich Strike en el Kentucky Derby?

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Este sábado, el ejemplar Fullefort se lleva de manera categórica, con la monta del astro boricua Irad Ortiz Jr. y presentado por el entrenador Brad Cox, el Jeff Ruby Steaks G3, que da $777.000 en premios y 100 puntos, camino al Kentucky Derby G1 del próximo mes de mayo, que, sumados los 10 administrados, pasó a dominar el standing con 110, que lo coloca directo dentro de los 20 posibles a correr el 2 de mayo la carrera de las Rosas.

Rich Strike, ganador del Derby, que usó el Jeff Ruby Steaks G3 de trampolín

En 2021, el Jeff Ruby Steaks (G3) fue elevado a la categoría de clasificatorio principal en la serie Camino al Kentucky Derby, una de las ocho carreras que ofrecen puntos en una escala de 100-50-25-15-10 a los cinco primeros clasificados para obtener una plaza en el Kentucky Derby (G1).

La carrera de 1 1/8 millas sobre la pista Tapeta de Turfway Park es la única clasificatoria importante que se celebra sobre una pista sintética, y demostró de inmediato su valía, al producir al ganador del Derby de Kentucky, Rich Strike, en 2022 y al subcampeón Two Phil's en 2023.

Inaugurada en 1972 como la Latonia Spiral S., la carrera sufrió seis cambios de nombre (incluyendo dos veces volviendo a llamarse Spiral) antes de convertirse en la Jeff Ruby Steaks en 2018.

Ha sido una carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky desde que se implementó el sistema de puntos en 2013, y Turfway instaló una superficie sintética en 2015, utilizando una superficie Polytrack antes de cambiar a Tapeta.

Usa sequía que la rompió Rich Strike con el venezolano Sonny León

La victoria de Rich Strike con Sonny León en el Kentucky Derby G1 del 2022 fue una de las mayores sorpresas en la década en el evento. Rich Strike rompió una sequía de 30 años, que un ganador del Jeff Ruby Steaks G3 no ganaba un Derby de Kentucky G1.

Desde 1992, Lil E. Tee fue el primer ganador; luego llegó Animal Kingdom, que se convirtió en el segundo en 2011. ¿Este año podrá Fullefort seguir la racha?