Fulleffort con Irad Ortiz Jr. se lleva los 100 puntos del Jeff Ruby Steaks G3

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Una de las pruebas clasificatorias más esperadas de cada año en el turf norteamericano en la ruta al Derby de Kentucky es el Jeff Ruby Steaks G3 que se realizada cada año dentro del meeting en el óvalo de Turfway Park en recorrido de 1.800 metros, con un premio de $777.000 y es una de las nueve pruebas que da 100 puntos al ganador para que pueda tener un puesto en el Derby de las Rosas de mayo.

Estados Unidos: Fulleffort se lleva los 100 puntos del Jeff Ruby Steaks G3

El potro de tres años Fulleffort, con la monta del astro boricua Irad Ortiz Jr. y presentado por el entrenador Brad Cox ratificó su favoritismo previo a la carrera y se quedó con el triunfo en la edición 2026 del Jeff Ruby Steaks G3 que da $777.000 en premios y reparte 200 puntos, camino al Kentucky Derby G1 del próximo mes de mayo.

Aunque la mayoría de la competencia fue dominada por el potro Medici con parciales de 23,18 en los primeros 400 metros, la media milla en 47,16, siempre escoltado por Argos, los tres cuartos de milla los cruzaron en 1:11.34 y la milla en 1:36.95, ya con el tordillo en la delantera, terminaría con un tiempo oficial de 1:49.94 en 1.800 metros.

Los dividendos de la carrera fueron de $5.82 a ganador, $3.32 el place y $2.74 el show para el potro de tres años, producto del semental Liam’s Map en la matrona Callmethesqueeze por Awesome Again, el cual consigue su primera victoria del año en tres oportunidades que ha corrido y la tercera en siete como purasangres de carrera para St Elias Stable y socios.