Life of Joy se queda con el Fair Grounds Oaks y celebra los 100 puntos para Kentucky

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En un sábado donde el camino para el Kentucky Derby se siente más cerca, varios hipódromos presentaron sus jornadas tradicionales de Stakes que dan puntuación que permiten ganar un puesto para el Derby de Kentucky en sus versiones para machos y hembras de tres años el próximo mes de mayo en Churchill Downs.

Estados Unidos: Life of Joy se queda con la primera clasificatoria de 100 puntos

La tresañera Life of Joy del entrenador Brad Cox salió de las no favoritas y le quitó la victoria a Bella Ballerina para quedarse con la edición 2026 del Kentucky Oaks que se realizó este sábado en Faird Grounds.

Los parciales de la competencia fueron de 23,24 en los primeros 400 metros, 46, 83 en la media milla, y 71’ en los 1.200 metros con 1:35.85 en la milla para finalizar la prueba con un tiempo final de 1:42.27 para generar un dividendo de $9.40 a ganador, $3.60 el place y $2.60 el show.

La potra es una hija del semental Gun Runner en Jordan’ Leo por Malibu Moon, la cual consigue su primera victoria del 2026 y la tercera en cinco presentaciones hasta los momentos para sus propietarios.

Con este triunfo, la potra logra uno de los 20 puestos para la edición 2026 del Kentucky Oaks que se va a celebrar la noche del viernes 1 de mayo en el inicio del meeting en Churchill Downs en Kentucky. En el segundo lugar de la prueba llegó la favorita Bella Ballerina con Tyler Gaffalione en las riendas y tercera Luv Your Neighbor con Luis Sáez en el lomo.