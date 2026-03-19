Bob Baffert tratará de que Buetane participe en el Kentucky Derby G1 a través del Wood Memorial Stakes G2

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Buetane, el hijo de Tiz the Law, propiedad del Zedan Racing Stable Inc., quien pagó $1,150 millones por este linajudo corredor, que ocupa el puesto 26 en la clasificación del Derby de Kentucky con 16 puntos, tendrá la última oportunidad en el Wood Memorial Stakes G2 que se corre en Nueva York, para entrar en el grupo de 20 ejemplares de élite para la edición 152 de la carrera de las Rosas.

Bob Baffert se juega esta carta

El entrenador Bob Baffert le dijo a DRF que Buetane podría participar en la última carrera preparatoria para el Kentucky Derby G1 en Aqueduct el 4 de abril, dependiendo de un entrenamiento "la próxima semana". El Wood Memorial Stakes G2 otorga 100-50-25-15-10 puntos a los cinco primeros clasificados.

Después de lograr su primer triunfo en su estreno en Del Mar, Buetane fue enviado a Saratoga para competir en el Hopeful Stakes G1. En esta última carrera a los dos años, terminó detrás del campeón Ted Noffey.

En su primera aparición como potro de tres años, Buetane volvió a quedar segundo en el San Vicente Stakes G3 de Santa Anita, en enero. Más adelante, fue enviado a Oaklawn Park en Arkansas para conseguir el tercer lugar en el Southwest Stakes G3, y luego volvió a California para prepararse para el Virginia Derby, donde ocupó la cuarta plaza.

Buetane registra una victoria en cinco presentaciones con ganancias de $250,000 para sus conexiones.