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¡Atención! Irad Ortiz Jr. será sustituido para la presente jornada de este jueves en Gulfstream Park

El campeón jinete puertorriqueño firmó cinco compromisos

Por

Darwin Dumont
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 10:19 am
¡Atención! Irad Ortiz Jr. será sustituido para la presente jornada de este jueves en Gulfstream Park
José Aray
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La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park es la primera cartelera de la semana 16 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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El múltiple ganador de Premios Eclipse Awards, Irad Ortiz Jr., no cumplirá con sus compromisos de montas para la jornada de este jueves 19 de marzo en Gulfstream Park. Así lo comunicó su agente, Steve Rushing; se tiene previsto que regrese el sábado en Turfway Park.

Nuevas asignaciones para la jornada

Irad Ortiz Jr. firmó para la programación cinco montas y, según el portal oficial de Equibase, ratificó las sustituciones para las carreras más importantes del día. A continuación, se detallan los profesionales que asumirán la conducción de los ejemplares afectados:

Primera carrera: Del Mar Sunrise (IRE) lleva la monda de: Tyler Gaffalione

Segunda carrera: Lomax lleva la monta de: Luis Sáez

Quinta carrera: Shrug se presenta como retirado.

Novena carrera: Mo Hijinx lleva la monta de: Jorge Ruiz

Décima carrera: Pearl of Pearl lleva la monta de: Jorge Ruiz

 

La jornada de este jueves inicia a las 12:50 p. m. hora venezolana.

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