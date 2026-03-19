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¡Agarren dato! Mira la reveladora confesión sobre Golden Tempo que salta como favorito para el Louisiana Derby G2

El potro estrena “Blinkers” o “Gringolas” luego de su victoria más reciente

Por

Darwin Dumont
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 07:00 am
¡Agarren dato! Mira la reveladora confesión sobre Golden Tempo que salta como favorito para el Louisiana Derby G2
Golden Tempo gana el Lecomte Stakes G2 / Fair Grounds
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Este sábado se corre el Louisiana Derby G2 con una bolsa de $1 millón en premios a repartir en Fair Grounds Race Course este sábado 21 de marzo. En la que Golden Tempo, entrenado por Cherie DeVaux, usará “anteojeras o blinkers/gríngolas” en su cuarta carrera en el circuito local preparatorio para el Kentucky Derby G1.

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Cherie DeVaux habla sobre Golden Tempo

Golden Tempo, entrenado por Cherie DeVaux, considerado el segundo favorito con una cuota de 7-2 en las apuestas matutinas (Morning Line), propiedad de Phipps Stable y St. Elias Stable que se enfrentará a ocho rivales ahora con nuevo implemento “anteojeras o blinkers/gríngolas” en la búsqueda de los puntos 100-50-25-15-10 de clasificación para el Kentucky Derby.

Golden Tempo, tras su victoria en su debut remontando desde la última posición, ofreció una actuación estelar en el Lecomte Stakes G3, abriéndose paso entre un grupo de diez caballos junto a la barandilla antes de escaparse y alzarse con la victoria.

Nuevo implemento que busca desafiar a sus rivales

En su última carrera, Golden Tempo volvió a quedarse rezagado al principio y remontó con fuerza al final, terminando tercero detrás de Paladin en el Risen Star Stakes G2 y sumando 15 puntos de clasificación para el Kentucky Derby, elevando su total a 35.

DeVaux, dijo que el potro en su desarrollo y preparación para este evento ha usado “gríngolas” en sus entrenamientos matutinos. Además, reveló “Le estamos poniendo “gríngolas”, no para cambiar su estilo de carrera, sino para que se posicione mejor y no tenga que recuperar tanto terreno”.

Además, DeVaux, busca que el ejemplar se concentre. El jinete José Ortiz, que ha estado a bordo durante todo el entrenamiento, notó una diferencia inmediata en la sesión matutina, así lo informó a su preparadora.

El Louisiana Derby G2, está programada como la carrera número 12 del programa de 14 carreras del Louisiana Derby Day, la primera carrera comenzará a las 1:00 p. m. (hora venezolana).

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