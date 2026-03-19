Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 19 de marzo

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la priemra cartelera de la semana 16 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con 10 carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (12:50 p.m. VEN)

Faena (8) debutante de gran pedigrí. Carrera muy pareja.

debutante de gran pedigrí. Carrera muy pareja. Justice Prevails (10) tiene potencial para mejorar y sorprender en este grupo.

tiene potencial para mejorar y sorprender en este grupo. Del Mar Sunrise (3) ha demostrado una gran regularidad en carreras similares y parece ser el rival a batir.

Segunda carrera: 1.664m, tapeta (1:21 p.m. VEN)

Lomax (6) se le puede presentar y tener un papel destacado .

se le puede presentar y tener un papel destacado Tapstick (1) tiene muchas posibilidades tras un buen segundo puesto en esta misma distancia la última vez .

tiene muchas posibilidades tras un buen segundo puesto en esta misma distancia la última vez Live To Ride (4) es consistente a este nivel y merece respeto.

Tercera carrera: 1.100m, tapeta (1:52 p.m. VEN)

Glory Glory (4) ganadora hace dos carreras y mantiene condiciones.

ganadora hace dos carreras y mantiene condiciones. Honor Her (3) parece bien posicionada para repetir su reciente victoria en este mismo hipódromo y distancia

parece bien posicionada para repetir su reciente victoria en este mismo hipódromo y distancia Stubold (2) quedó tercera en su última actuación, es una de las principales rivales.

Cuarta carrera: 1.600m, arena (2:23 p.m. VEN)

Trill (5) no ha figurado en sus últimas, ha mejorado en privado y baja de categoría .

no ha figurado en sus últimas, ha mejorado en privado y baja de categoría Soda (7) ha demostrado regularidad con dos buenos resultados en carreras similares y parece ser el rival a batir .

ha demostrado regularidad con dos buenos resultados en carreras similares y parece ser el rival a batir Coded Elegance (4) terminó segundo por poco margen en esta misma distancia y pista la última vez.

Quinta carrera, 1.600m, grama (2:54 p.m. VEN)

Irish Gent (IRE) (4) cuidado con este ejemplar que posee una línea sanguínea de alto rendimiento . Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

cuidado con este ejemplar que posee una línea sanguínea de alto rendimiento Kulapat (2) parece estar bien posicionado para mejorar su sólido segundo puesto en esta misma distancia la última vez .

parece estar bien posicionado para mejorar su sólido segundo puesto en esta misma distancia la última vez Shotgun (1) ganó de forma impresionante en su última carrera y podría ser rival a tener en cuenta.

Sexta carrera: 1.100m, tapeta (3:25 p.m. VEN)

Just Silvia (2) estuvo a punto de ganar la última vez y parece que lo hará mejor .

estuvo a punto de ganar la última vez y parece que lo hará mejor Ghostlight (3) demostró su potencial al quedar segundo en su debut .

demostró su potencial al quedar segundo en su debut Ball Up Top (1) se ha mantenido consistentemente en puestos similares.

Séptima carrera: 1.100m, tapeta (3:55 p.m. VEN)

Musical Design (2) baja de categoría tras un buen cuarto puesto la última vez .

baja de categoría tras un buen cuarto puesto la última vez Heir To The Roar (3) ganó la última vez en una categoría superior y podría repetir la hazaña .

ganó la última vez en una categoría superior y podría repetir la hazaña Roxy (1) ganó en esta misma distancia y pista la última vez.

Octava carrera; 1.000m, grama (4:25 p.m. VEN)

Nanosecond (1) su carrera ante Chief Wallabee lo avala para esta categoría y podría representar la principal amenaza.

su carrera ante Chief Wallabee lo avala para esta categoría y podría representar la principal amenaza. Jubilee Parade (6) ha mostrado potencial en sus dos carreras y puede mejorar aún más .

ha mostrado potencial en sus dos carreras y puede mejorar aún más Burning Bridges (5) podría volver a ser un rival para tener en cuenta.

Novena carrera, 1.200m, arena (4:55 p.m. VEN)

Sarasota Honey (5) tuvo un excelente rendimiento en su anterior carrera. Cuidado que este lote es parejo .

tuvo un excelente rendimiento en su anterior carrera. Cuidado que este lote es parejo Better With Vino (2) muy capaz de repetir sus más recientes y abonar un buen pago en la taquilla .

muy capaz de repetir sus más recientes y abonar un buen pago en la taquilla Mo Hijinx (4) ha ganado dos veces en esta distancia y pista, y parece estar en buena posición para volver a ganar.

Décima carrera; 1.000m, grama (5:25 p.m. VEN)