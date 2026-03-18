Emisael Jaramillo contra los millonarios en el San Luis Rey Stakes G3 el sábado en Santa Anita

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Nueve carreras programadas para este sábado 21 de marzo en el hipódromo de Santa Anita Park, California en la que incluyó el Irish O’Brien Stakes y el San Luis Rey Stakes G3, ambas carreras valoradas en $100,000 que le darán colorido a esta jornada en Arcadia.

La carrera central de la jornada tendrá a ocho participantes ente ellos los millonarios Gold Phoenix y Balnikhov entrenados por Phill D’Amato, y Mondego (GB) con la monta de Emisael Jaramillo, que se encuentran entre un grupo competitivo de caballos mayores que correrán 1 ½ millas (2,400m) sobre césped en el San Luis Rey Stakes G3.

Santa Anita Park: Prueba de alto calibre para mayores en California

Los millonarios Gold Phoenix y Balnikhov, ambos entrenados por Phil D'Amato, y el recién coronado ganador de una carrera de grado, Mondego, se encuentran entre un grupo competitivo de caballos mayores inscritos para el San Luis Rey Stakes G3 con una bolsa de $100,000.

Gold Phoenix buscará recuperarse tras su decepcionante actuación en el San Marcos Stakes G3, donde se mantuvo en la mitad del pelotón, terminando séptimo entre ocho participantes. Héctor Berrios, vuelve a montarlo. Gold Phoenix tiene 10 victorias, con ganancias de $2,303,087.

Balnikhov inició su campaña de siete años el 24 de enero en Gulfstream Park en el GIII William L. McKnight Stakes, donde corrió cerca de la cola del grupo antes de remontar y terminar tercero. El castrado, tiene 8 triunfos y $1,187,993 en producción. Juan Hernández será su piloto.

Mondego, entrenado por Michael McCarthy, ganó el San Marco Stakes G3 bajo la monta de Emisael Jaramillo, logrando así ambos su primera victoria de Grado en la temporada. El hijo de Lope de Vega, tiene 4 lauros y $407,047 en ganancias.

El San Luis Rey Stakes G3, será la última carrera de la cartelera e inicia a las 8:00 p.m. hora venezolana.