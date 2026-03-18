Meydan desafía el caos: Conoce los posibles participantes de alto rango para la Dubai World Cup a una semana de su cita

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La trigésima edición de la Dubai World Cup mantiene su fecha del 28 de marzo pese a la creciente inestabilidad en el Medio Oriente, convirtiendo el evento hípico en un escenario de contraste entre el lujo deportivo y la tensión bélica. La organización de Meydan desafía la incertidumbre logística provocada por los bombardeos diarios en la región para celebrar su G1 más emblemático.

Ni los reportes de inteligencia detienen la maquinaria

Lo que comenzó en 1996 es hoy un imperio hípico que no entiende de miedos. Los Emiratos Árabes se aferran a sus estándares de excelencia para celebrar la trigésima edición del festival. Ni los reportes de inteligencia detienen la maquinaria: la Dubai World Cup G1 repartirá 12 millones de dólares en una jornada que busca honrar la memoria de Nad Al Sheba en medio de la incertidumbre global

El dueño y fundador del poderoso imperio Godolphin es el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien además es el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el actual Gobernante de Dubái, no detiene su marcha.

Contingente americano confirmado

El desierto de Dubai empezó a retumbar con la llegada de los "pesos pesados" de Estados Unidos. Hit Show, el pupilo de Brad Cox, ya pisó suelo emiratí con la misión de defender su corona de 2025.

Pero la atención de Venezuela está puesta en el Dubai Golden Shaheen (G1): el rendidor Bentornato, bajo la mano experta del criollo José Francisco D'Angelo, llega con el cartel de campeón de la Breeders' Cup Sprint para buscar la gloria en los 1.200 metros. Entre sus rivales está Tuz, ganador de 2024. Lazzat y Khaadem, ganadores de alto nivel, competirán en la Al Quoz Sprint (G1).

Europeos y japones aguardan sus rivales

Por su parte, el "invencible" Forever Young ya está en modo reposo tras su hazaña en Arabia, esperando cobrar venganza en la gran cita del 28 de marzo. Calandagan, ganadores de múltiples carreras de Grupo 1, figuran entre los posibles participantes. También se encuentran Rebel's Romance, nueve veces ganador de G1, y Ethical Diamond, ganador de la G1 Breeders' Cup Turf.

El G1 Dubai Turf también ha atraído a un nutrido grupo de participantes, entre los que se incluyen el múltiple ganador de G1 Ombudsman, el ganador del G1 Queen Anne Stakes Docklands y Facteur Cheval, que triunfó en esta carrera en 2024.

Mientras que la representación de los Emiratos Árabes Unidos está encabezada por los ganadores de G1 Walk Of Stars e Imperial Emperor.

La jornada del Mundial de Dubái consta de nueve carreras y comienza a las 15:45 (hora de los Emiratos Árabes Unidos) 7:45 a.m. hora de Venezuela.