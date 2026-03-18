El galope de la gloria no se detiene: Mira como trabajó Bentornato de José Francisco D’Angelo en Meydan a pesar del conflicto regional

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A pesar de la escalada bélica que sacude al Medio Oriente, el Hipódromo de Meydan se mantiene firme en su compromiso de albergar la 30ª edición de la Dubai World Cup el próximo sábado 28 de marzo de 2026. Mientras los ecos del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos resuenan en la región, la organización ha confirmado que los preparativos continúan según lo previsto.

José Francisco D’Angelo continua con el plan para Bentornato

Bentornato, junto la delegación americana viajó el pasado fin de semana hacia Meydan, para competir en el Festival de carreras que anualmente durante los últimos 29 años se ha efectuado en Emiratos Árabes.

D’Angelo, con su equipo en Meydan, continúan los planes para el hijo de Valiante Minister con sus trabajos matutinos rumbo a la Dubai Golden Shaheen G1.

Está será la segunda actuación del nieto de Put It Back en el Medio Oriente, luego de un tercer lugar en el Boutique Group Saudi Derbi G3 en el 2024. Bentornato, llega a este evento con siete victorias en 11 presentaciones.

No corre desde su triunfo en la Breeders’ Cup Sprint G1, en noviembre en Del Mar. Para el presente compromiso, será conducido por José Luis Ortiz, debido a que su hermano Irad, estará presente en el Arkansas Derby G1, el 28 marzo.

La tensión es palpable

Recientemente, ataques con drones y misiles cerca de Dubái han provocado alertas de seguridad, incluso forzando breves suspensiones durante las jornadas previas del Carnaval de Carreras. Figuras del entretenimiento como Jason Derulo han cancelado sus presentaciones debido a las interrupciones en los viajes, y algunas delegaciones internacionales monitorean la situación "minuto a minuto" antes de confirmar su participación.

Sin embargo, el Dubai Racing Club insiste en que el evento de 30.5 millones de dólares en premios sigue en pie. Con caballos de élite ya entrenando en la pista —incluyendo estrellas de Japón y Estados Unidos—, Dubái busca enviar un mensaje de resiliencia, apostando a que el próximo 28 de marzo el único estruendo en Meydan sea el de los cascos sobre la arena.