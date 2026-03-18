Flavien Prat por estas razones fue el más valioso de la semana en Estados Unidos

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Flavien Prat, dos veces ganador del Premio Eclipse Awards como mejor jinete en Estados Unidos 2024-2025, tuvo una semana de ensueño con una participación en la ruta al Kentucky Derby G1 y Kentucky Oaks G1, el pasado sábado en el hipódromo de Colonial Downs.

Una jornada, en la que alcanzó importantes puntos para ambos eventos dentro del circuito de New Kent, donde se celebraron las carreras con mayor relevancia donde alcanzó cinco victorias que incluyeron el Virginia Oaks, y dos stakes adicionales. Por lo que el panel de expertos en carreras de caballos votó a Prat como Jinete de la Semana para el período del 9 al 15 de marzo.

Flavien Prat sumó nueve triunfos en total

Prat comenzó la semana de carreras el jueves y el viernes en su hipódromo local de Aqueduct, antes de dirigirse a Colonial Downs para el Virginia Derby Day el sábado.

Prat marcó la pauta para su jornada de 5 victorias al visitar el círculo de ganadores en la primera carrera para el entrenador Saffie Joseph, Jr. y en la cuarta carrera para el entrenador Brad Cox, dos veces ganador del premio Eclipse.

El entrenador Whit Beckman le dio una oportunidad a Prat a bordo de Tour Player en el Royal New Kent Stakes para caballos de 4 años en adelante. Prat colocó a Tour Player por fuera, tomando la delantera en el último furlong para ganar por 1 1/4 cuerpos en 1:33.57 para una milla.

Prat montó a Eunomia de Saffie Joseph Jr., en la segunda división del Sandy Bottom, Eunomia, siguió de cerca el ritmo marcado por Queen Azteca antes de tomar la delantera a mitad de la recta final y ganar por 2 3/4 cuerpos en 1:34.21 en una milla.

La quinta victoria del día para Prat llegó en el Virginia Oaks a bordo de Bottle of Rouge, una yegua californiana entrenada por el miembro del Salón de la Fama Bob Baffert. Como favorita no defraudó. Tras verse encerrada junto a la barandilla, Prat encontró un hueco en la última curva. Bottle of Rouge tomó la delantera y ganó por 4 1/4 cuerpos en 1:41.41 para una milla y un dieciseisavo, obteniendo 37.5 puntos para el Kentucky Oaks (G1).

Otros compromisos

Esta semana, Prat correrá en Aqueduct el jueves y el viernes. La siguiente parada es Nueva Orleans el sábado para el fin de semana de clausura de Fair Grounds, con ocho montas, incluyendo a Life of Joy en el Fair Grounds Oaks (G2) para Brad Cox y Emerging Market para el entrenador Chad Brown, cinco veces ganador del premio Eclipse, en el Louisiana Derby (G2).

Otros nominados a Jinete de la Semana fueron Francisco Arrieta, ganador del Whitmore (G3); Emisael Jaramillo, ganador del Santa Ana (G3); José Ortiz, ganador de 10 carreras durante la semana; Mike Smith, ganador del San Simeon (G3); y Jaime Torres, ganador del Virginia Derby.