Dividendos confirmados: Así cerraron las apuestas futuras para el Derby y las Oaks

Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre de las recaudaciones del Pool 5 de la apuesta a futuro del Kentucky Derby, dos tresañeros se consolidaron como los principales favoritos de la afición. Paladin, bajo el entrenamiento de Chad Brown, y Chief Wallabee, del establo de Bill Mott, finalizaron con una proporción idéntica de 8-1.

A pesar de compartir la misma línea, sus dividendos presentan ligeras variaciones: Paladin (opción #25) generaría un pago de $18.56 por boleto ganador, mientras que Chief Wallabee (#2) ofrece un retorno de $19.30 por cada apuesta mínima de $2.

Paladin, que se perfila para competir en el Toyota Blue Grass Stakes (G1) el próximo 4 de abril, recaudó un total de $25,772, superando por un margen de $892 a Chief Wallabee, quien finalizó con una recaudación de $24,790.

El tablero de cotizaciones se completó de la siguiente manera:

Nearly (#24): 12-1 ($26.36).

12-1 ($26.36). Commandment: 13-1 ($28.98).

13-1 ($28.98). Todos los demás (#40): 14-1 ($31.14).

Por su parte, The Puma, el prospecto entrenado por el venezolano Gustavo Delgado Socorro, cerró con un dividendo de 23-1 ($49.70) para quienes mantienen la confianza en el equipo ganador del Derby 2023.

Las potrancas también definieron sus líneas para las Kentucky Oaks

Esta ronda incluyó la apuesta futura para las Kentucky Oaks (G1), programadas para el viernes 1 de mayo en un nuevo horario estelar: 8:40 p.m. (ET). En la prueba de 1,800 metros y $1,500,000 en premios, las cotizaciones cerraron así:

Zany (Todd Pletcher): Favorita con 4-1 ($10.06).

Favorita con 4-1 ($10.06). Bella Ballerina (Brendan Walsh): 7-1 ($17.80).

7-1 ($17.80). Explora (Bob Baffert): 8-1 ($18.62).

La sexta y última ventana de apuestas abrirá el 2 de abril al mediodía y concluirá el sábado 4 a las 4:00 p.m. (ET).