Histórica movida en Churchill Downs: Las Kentucky Oaks 2026 saltan al Prime-Time nocturno

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A medida que se acerca la edición 152 de las Kentucky Oaks (G1), una noticia sacude el panorama de las transmisiones hípicas. La prueba reina para potras de tres años, que se disputará el viernes 1 de mayo sobre 1 1/8 millas (1,800 metros) en pista de arena y con una bolsa de $1,500,000, experimentará un cambio que marcará un antes y un después en su centenaria historia.

Aunque la jornada de 13 competencias en Churchill Downs iniciará a las 12:30 p.m. (ET), las autoridades del hipódromo han decidido "jugársela" con un movimiento audaz: las Kentucky Oaks se correrán bajo las luces artificiales.

El salto al Prime-Time

En un esfuerzo conjunto entre Churchill Downs Inc. y la cadena NBC —que mantiene los derechos de transmisión hasta 2032—, la carrera ha sido programada como el evento de cierre de la jornada. La nueva hora de partida será a las 8:40 p.m. (ET).

Este ajuste busca insertar la competencia directamente en el Prime-Time, la franja de mayor audiencia en la televisión estadounidense (8:00 p.m. a 11:00 p.m. en el horario del este).

“Trasladar las Oaks a la franja de máxima audiencia nos permite llevar una de las pruebas más importantes del hipismo a una audiencia nacional más amplia, brindando una visibilidad y oportunidad sin precedentes para aficionados, apostadores y socios comerciales”, declaró Gary Palmisano, vicepresidente de carreras de Churchill Downs Inc., al diario Courier Journal.

El impulso del "Efecto 2025"

Esta estrategia no es casualidad. Viene impulsada por las cifras récord del año pasado, cuando el Kentucky Derby alcanzó su audiencia más alta desde 1989. La victoria de Sovereignty fue sintonizada por más de 17.7 millones de espectadores a través de NBC y Peacock, en el reflejo que el interés por las carreras de las rosas y los lirios está en su punto más alto en décadas.

Con este cambio al horario nocturno, las Oaks dejan de ser el "preámbulo" del viernes para convertirse en un evento estelar por derecho propio en la televisión nacional.