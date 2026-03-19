El campeón del Derby Nacional 2024 confirma su vigencia y representará al Perú en la gran cita continental

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Mes y medio resta para correrse la edición número 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1), que se disputará en pista de césped y tendrá una distancia de 2.000 metros, con un premio total de $300.000. La sede de este evento será el hipódromo de Monterrico, Perú, que se convertirá por séptima vez la sede este importante campeonato del turf sudamericano, organizado por el Jockey Club de Monterrico.

Perú tiene otro candidato para la gesta del Latino

Este domingo durante la jornada de once carreras disputada en el hipódromo de Monterrico, Perú, se corrió el Clásico Enrique Meiggs G2, la segunda prueba de clasificación con miras al Gran Premio Latinoamericano (Gr.1).

Magic Power, de 4 años, hijo de Power World en Varekai por Man Of Iron, nacido en el Haras San Pablo y de los colores del Stud Valle Sagrado se impuso en este evento para quedarse con una de las plazas rumbo al Latino 2026, con lo que acompañará a los previamente nominados Puppi's Husband y Khamal.

Magic Power, contó con la silla mágica de Miguel Vilcarima, a pesar de no contar con una buena salida, se mantuvo muy cerca del grupo hasta el giro de la última curva. En la recta final se abrió paso por centro de cancha para tomar la punta en los 200 finales y liquidar el evento, por dos cuerpos sobre María Luisa, que pegada al riel interno se acercó en los finales.

Luis Químper, lo presentó en gran forma para su novena victoria en 16 salidas elevando sus ganancias a S/ 438,336.00. Los parciales de la prueba fueron de: 23.33, 47.70, 1:12.95 y 1:38.19. El crono final: 2:02.15.