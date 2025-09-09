Uruguay anunció su candidato para el Latinoamericano de Jockeys Clubes a correrse en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

El camino rumbo al Gran Premio Latinoamericano (G1) en distancia de 2000 metros en pista de césped, tendrá un valor de $300.000 en premios. Este evento tendrá como escenario el Hipódromo de Gavea, Brasil, que será por cuarta vez la sede del gran campeonato del turf sudamericano, bajo la organización del Jockey Club Brasileiro.

Latinoamericano llegará a su edición 45 en fecha confirmada

Mientras llega el momento de tan importante gesta equina, los hipódromos miembros de la OSAF se preparan para cerrar el proceso de nominaciones, y con gran entusiasmo esta jornada promete ser inolvidable.

El escenario será el tradicional Hipódromo de Gávea, con fecha confirmada para 18 de octubre, la expectativa crece semana a semana, y no sólo por lo que representa, sino también por el fuerte acompañamiento que tendrá con una programación paralela de primerísimo nivel, abierta también a la participación de caballos internacionales.

Durante la semana trascendió que Uruguay, han confirmado su presencia con los siguientes ejemplares. El pasado fin de semana en el hipódromo de Maroñas, Uruguay, fue celebrado el Clásico Las Piedras, carrera clasificatoria para el Latinoamericano, con victoria ajustada para el brasileño Olympic Olympic, que se ganó su puesto para representar a Uruguay.

Olympic Olympic, derrotó a Que Guapo y el favorito Master Of Puppets que finalizó tercero. El importado contó con la monta del jockey Javier Perez, para el entrenador Roberto Solanes, quien presentó para el Stud y Criador Haras Regina.

El Gran Premio Latinoamericano (ex Gran Premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos) es una carrera de caballos originalmente destinada a aquellos que compiten en hipódromos sudamericanos. Es la carrera emblemática de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), el organismo que representa activamente a las entidades de turf de toda Sudamérica en los foros internacionales.

Actualmente esta carrera es la prueba más importante de Latinoamérica, y con la mayor bolsa de premios disponibles. Desde el año 2014 es patrocinado por Longines, el acuerdo con la marca de relojes suiza culminó después de disputada la edición 2023 en el Hipódromo de San Isidro.