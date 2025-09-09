El reto de Fernando Parilli Araujo: Lograr una marca histórica en el Clásico "Gelinotte"

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, la atención del hipismo venezolano se centra en la reunión número 35 del calendario, una jornada que tiene como plato fuerte la edición número 22 del Clásico “Gelinotte” (G2). Esta esperada prueba, que será la quinta competencia del programa y se disputará a las 2:40 p.m., abarcará una distancia de 1.400 metros en la pista de La Rinconada.

El legado de una triplecoronada: Entrenador Récord La Rinconada

El nombre de esta prestigiosa prueba honra la memoria de Gelinotte, una de las yeguas más destacadas de la historia del hipismo en Venezuela. Hija del semental Never Bend, Gelinotte se inmortalizó como la tercera yegua en conquistar la Triple Corona de su sexo. Su brillante campaña incluyó triunfos en los clásicos de la Triple Corona Nacional, el José Antonio Páez (G1) y el Ministerio de Agricultura y Cría (G1).

El historial de Gelinotte fue sobresaliente: 14 victorias en 21 presentaciones, de las cuales 11 fueron en pruebas clásicas. A lo largo de su trayectoria, solo en dos ocasiones quedó fuera del marcador. Fue entrenada por el legendario "Musiú" Millard Faris Ziadie para el Stud Saltrón, y su legado perduró hasta su muerte a los 19 años.

Cifras y récords a punto de romperse: Reunión 35 Fernando Parilli Araujo

El Clásico “Gelinotte” ha dejado huella en la estadística de jinetes y entrenadores. En sus 21 ediciones, el primer lugar en el renglón de jinetes lo comparten dos de los más grandes: Emisael Jaramillo y Rigo Alberto Sarmiento, cada uno con cuatro victorias.

Por su parte, la lista de entrenadores más ganadores presenta un empate histórico:

Oscar Manuel González , con triunfos en 2004, 2007 y 2008.

Fernando Parilli Araujo, quien ha dominado la prueba en 2015, 2018 y 2022.

A lo largo de su historia, el clásico ha variado su distancia, celebrándose en 1.200, 1.400, 1.600 y 1.800 metros, lo que le añade un elemento de versatilidad a su historia.

El desafío de un entrenador histórico

En esta edición número 22, todas las miradas se posan en Fernando Parilli Araujo. El reconocido entrenador es el único de los más ganadores que tiene la oportunidad de romper el empate y convertirse en el líder histórico de la prueba. Para ello, confía en el talento de la yegua de tres años Sugar Cane.

Hija de Roger Rocket, Sugar Cane cuenta con un registro de dos victorias en ocho actuaciones. Su última presentación no debe ser tomada en cuenta, ya que fue descalificada. Sin embargo, su capacidad para correr bien en cualquier distancia la convierte en una candidata a seguir de cerca. Este domingo, Sugar Cane buscará no solo la victoria, sino también escribir un nuevo capítulo en la historia de su entrenador.