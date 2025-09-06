Emisael Jaramillo domina en Gulfstream Park y consigue un Grand Slam

Suscríbete a nuestros canales

Una tarde fructífera para los colores patrios se vivió este sábado en el recinto de Gulsftream Park ubicado en Halladale Bech, Florida donde varios venezolanos lograron cruzar la meta en ganancia, pero hubo uno que lo hizo de manera sorprendente al punto de ganar cuatro carreras de las once programadas.

No puede ser otro, sino que el fusta Emisael Jaramillo que la tarde hoy realizó un total de nueve montas y fue capaz de ganar en cuatro ocasiones en una tarde que de seguro quedará en el recuerdo de todos sus seguidores.

Emisael Jaramillo: Cuatro Triunfos Gulfstream Park Sunshine Meet

La primera de las victorias se produjo a la altura de la segunda carrera lo que fue la disputa de un Claiming por $31.000, donde el criollo logra cruzar el disco en ganancia por intermedio del alazán de cinco años Noble Tiger (4) en recorrido de 1.700 metros y deja en taquilla dividendo de $7.20 a ganador.

Posteriormente en la sexta carrera se llevó a cabo un Allowance Optional Claiming y en yunta con José Francisco D’Angelo logra cruzar el disco en ganancia con Mama Bella (3) una zaina de cuatro años que de esta forma consigue su segunda victoria luego de 11 presentaciones en tiempo final de 1:41.47 para el recorrido.

Acto seguido el criollo siguió con su tarde inspirada de triunfos y consigue la tercera victoria de la jornada sabatina por intermedio del número uno Greenfield Cougar (1) que luego de un fuerte avance logra ganar en final cerrado y en taquilla responder con dividendo a ganador de $6.60.

No todo estaba escrito para el muchacho de la película, la cuarta victoria llegaría a la altura de la novena carrera al tomarse lo que seria su última foto de la tarde por intermedio del caballo zaino de cuatro años, Prevent (5) del trainer colombiano Carlos A. David y generó otro buen dividendo en taquilla de $7.20 a ganador.

Números Personales: Emisael Jaramillo Venezuela Estados Unidos

De esta manera el jinete profesional consigue la victoria número 1838 desde que inicio campaña en los óvalos de Estados Unidos y se coloca a solo 15 de legar a la marca personal de 5.000 triunfos si contamos los alcanzados durante su estadía en Venezuela.