Hipismo

¡A toda velocidad! Meneses se impone en los 1.200 metros del Florida Sire Dr. Fager Stakes en Gulfstream Park.

El criollo se llevó la prueba central de la tarde de un programa de 11 competencias 

Por Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 07:03 pm
Suscríbete a nuestros canales

Una tarde positiva es la que se vivió en el óvalo de Gulfstream Park que ha sido aprovechada al máximo por los jinetes y entrenadores criollos que hacen vida en dicho recinto y que varios de ellos fueron protagonista en un programa de 11 carreras que trajo consigo dos stakes.

NOTAS RELACIONADAS

Marcos Meneses: Stakes Carrera Victoria Estados Unidos 

A la altura de la penúltima carrera, se disputó el Florida Sire Dr. Fager Stakes en recorrido de 1.200 metros con una premiación especial a repartir de 100.000 dólares.

Cabe destacar que en carrera de ocho participantes que a la postre se convirtió en una prueba de solo siete por el retiro del número (4) dos jinetes y un entrenador criollo fueron parte de la misma.

Por el puesto de pista ocho se encontraba el caballo alazán de dos años, Fourth And Central con la monta de Marcos Meneces y el entrenamiento de Michael Yates. Ejemplar que no dio ningún tipo de ventaja y desde el mismo momento de la partida sale a tomar la delantera algo que no le seria arrebatado en carrera.

                                        

El hijo de Cajun Breese en Little Red Frog fue capaz de agencia parciales de: 22.48 para los 400 metros, 46.26 en los 800, 58.45 en los 1.200 metros y traspasa la raya con una ventaja no menos de cuerpo y medio para de esta manera adjudicarse la prueba central de la tarde y sorprender en taquilla ya que su dividendo fue de $23.60.

Victorias: Jinete Gulfstream Park Stakes

Para el criollo esta victoria se convierte en el primer stakes en la temporada y la foto número 45 de los que va de año para uno producción que sobrepasa los dos millones de dólares hasta el momento.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Sabado 06 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo