¡A toda velocidad! Meneses se impone en los 1.200 metros del Florida Sire Dr. Fager Stakes en Gulfstream Park.

Una tarde positiva es la que se vivió en el óvalo de Gulfstream Park que ha sido aprovechada al máximo por los jinetes y entrenadores criollos que hacen vida en dicho recinto y que varios de ellos fueron protagonista en un programa de 11 carreras que trajo consigo dos stakes.

A la altura de la penúltima carrera, se disputó el Florida Sire Dr. Fager Stakes en recorrido de 1.200 metros con una premiación especial a repartir de 100.000 dólares.

Cabe destacar que en carrera de ocho participantes que a la postre se convirtió en una prueba de solo siete por el retiro del número (4) dos jinetes y un entrenador criollo fueron parte de la misma.

Por el puesto de pista ocho se encontraba el caballo alazán de dos años, Fourth And Central con la monta de Marcos Meneces y el entrenamiento de Michael Yates. Ejemplar que no dio ningún tipo de ventaja y desde el mismo momento de la partida sale a tomar la delantera algo que no le seria arrebatado en carrera.

El hijo de Cajun Breese en Little Red Frog fue capaz de agencia parciales de: 22.48 para los 400 metros, 46.26 en los 800, 58.45 en los 1.200 metros y traspasa la raya con una ventaja no menos de cuerpo y medio para de esta manera adjudicarse la prueba central de la tarde y sorprender en taquilla ya que su dividendo fue de $23.60.

Para el criollo esta victoria se convierte en el primer stakes en la temporada y la foto número 45 de los que va de año para uno producción que sobrepasa los dos millones de dólares hasta el momento.