Por vía reglamentaria Luis Fuenmayor rompe la taquilla del óvalo de Gulfstream Park

La tarde de este sábado a eso de la 12:50 pm se dio inicio a una nueva jornada de carreras en el óvalo de Gulfstream Park donde jinetes y entrenadores criollos son parte de la programación que contempla 11 excelentes carreras que incluye dos stakes.

El segundo día de carreras como parte del Sunshine Meet que tendrá una duración de 36 días aproximadamente arranca a todo este sábado en el mencionado recinto.

La primera de la tarde tuvo la disputa de un maiden claiming de $26.000 a repartir, precisamente allí se veía la presencia de varios protagonistas criollos. Un de ellos Luis Fuenmayor que a pesar de haber cruzado el disco en el segundo lugar por intermedio del caballo alazán de tres años Handsome Fox, fue beneficiado porque en dicha carrera se presentaría un reclamo.

En principio el ganador fue Live To Ride (GB) con la conducción del colombiano José Morelos que al giro de la curva final ocasiona tropiezos a los colegas Rios y Greenidge quienes iban a bordo de los ejemplares Prince Of Danger (1) y Worth The Wait (8).

Luego de los comisarios ver las diferentes tomas proceden al distanciamiento del ejemplar inicialmente ganador y sube del segundo lugar el conducido por el criollo Fuenmayor, Handsome Fox.

Este alazán que entrena Gerald James consigue su primera victoria luego de 11 presentaciones, mientras que para el jinete aprendiz esta vista al recinto de ganadores se convierte en la primera del reciente meeting y la número 15 tanto de la temporada como de su carrera profesional.

El tiempo final de la carrera fue de 1:42.66 para el recorrido, y en taquilla deja un dividendo sorpresivo de 25,20 por ganador, $9,20 el place y $3,80 el show.