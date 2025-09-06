A un suspiro del triunfo: Cipriano Gil se impone por la mínima en el inicio del Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica se desarrolló del Sunshine Meet que a partir de este viernes 05 de septiembre arrancó en el Hipódromo de Gulfstream Park, con la programación de nueve (9) competencia. Este meeting de verano culminará el día 23 de noviembre.

Cipriano Gil: Victoria Sunshine Meet Gulfstream Park

Durante la programación en el óvalo de Florida, el joven jinete venezolano Cipriano Gil obtuvo una victoria en la octava competencia, un Claiming de 36 mil dólares de premio a repartir y estaba reservada para ejemplares de tres y más años, en distancia de 7 furlones (1.400 metros) en pista de tapeta fangosa.

Durante el trayecto, el potro tresañero El Guty (número 4) conducido por el “Súper Boy” se mantuvo por fuera y cerca del puntero Tigre (número 6), por lo que el propio conducido de Gil hizo cambio por línea interna y pasó a comanda la competencia.

Sin embargo, un velocista Endrick (número 7) lo sorprendió por la parte externa de la pista para liderar parte de la prueba. Ya, en la recta final cuatro ejemplares estuvieron alineados, pero continuaba la lucha entre El Guty y Tigre y al momento de cruzar al espejo El Guty consigue la victoria a nariz de Tigre por lo que fue un verdadero final cerrado.

El potro ganador El Guty fue presentado por Ronald Coy para los colores del P and G Stable.

El tiempo final fue de 1.23’’50 para los 1.400 metros y abonó un batacazo de dividendo de %11,00 a ganador.

Registros: Sunshine Meet

Con este resultado Cipriano Gil alcanzó 58 victorias de este año y 80 triunfos de por vida en la Unión Americana.